Loyalinks تجمع خبراء القطاع المصرفي والتقنية المالية لمناقشة الابتكار في برامج الولاء

جدة : البلاد

بحضور نخبة من خبراء القطاع المصرفي والتقنية المالية، نظّمت Loyalinks ثاني فعالياتها حول الابتكار في حلول الولاء للقطاع المصرفي والتقنية المالية يوم الأربعاء 5\2\2025 في “فندق فوكو” بالعاصمة الرياض. جاءت الفعالية لتسلّط الضوء على التحديات والفرص في تطوير برامج الولاء والمكافآت، وتقديم رؤية متجددة عن الابتكار وأثره في مستقبل برامج الولاء في القطاع المصرفي وقطاع التقنية المالية.

انطلق الحدث بجلسة افتتاحية قدّمها حاتم كاملي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رسال، حيث تناول أهداف الحدث واتجاهات برامج الولاء في 2025. كما استعرض الكاملي تاريخ صناعة الولاء وأهم التحولات التي أثرت على تطور برامج الولاء. ثم تحدث عن شركة رسال وعن أهم حلول الولاء التي تقدمها للأفراد والشركات من خلال شراكاتها المختلفة مع العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع القطاع المصرفي.

وفي ذات السياق تحدث طوني غوغسلين، الرئيس التنفيذي لشركة Blue AI ، في الجلسة النقاشية الأولى التي أدارتها حنان زقيل، رئيس الاتصالات التسويقية في شركة رسال، عن أن التأسيس السليم لبرامج الولاء يبدأ من فهم الأهداف الإستراتيجية للشركة، كما تحدث عبدالمجيد الصانع، مدير أول – تطوير أعمال البطاقات المصرفية في anb عن أهمية فهم العميل في تصميم برامج الولاء، وعن القيمة التي تلعبها البيانات لتحسين تجربة العملاء. كما شارك في النقاش ريموند برجر، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في ماستر كارد، حيث قدّم نماذج ناجحة من برامج الولاء التي أطلقتها ماستر كارد حول العالم، مشيرًا إلى أن الابتكار في هذا المجال لا يقتصر فقط على تقديم المكافآت، بل يمتد إلى خلق تجارب تفاعلية وقيمة مضافة للعملاء.

ومن جهته تحدث نزار الحيدر، الخبير في التقنية المالية، عن مساهمة التقنية المالية في تمكين الأشخاص من إيجاد حلول ابتكارية لخدمة مستهدفاتهم المستقبلية، كما تحدث عن دور الذكاء الاصطناعي وكيف سيغير المشهد لبرامج الولاء. وفي سياق حديثه عن العلاقة بين البنوك وشركات التقنية المالية؛ توقع “الحيدر” أن تشهد الفترة المقبلة استحواذات من البنوك على شركات التقنية المالية. كما شهدت الجلسة مشاركة سمية سالم، مدير الشراكات والمبيعات في تطبيق هكبة، التي تحدثت عن تأثير حلول الولاء في الحفاظ على عملاء “هكبة” من خلال مكافأة العملاء الدائمين وتحفيزهم.

وفي الجلسة الختامية، قام منجول تانيجا، الخبير في برامج الولاء، بتقديم عرض تقديمي حول قصص النجاح المحلية والعالمية لبرامج الولاء في القطاع المصرفي. وفي نهاية الفعالية، تم تكريم المتحدثين تقديرًا لمساهماتهم في إثراء النقاشات حول الابتكار وأثره على مستقبل برامج الولاء.