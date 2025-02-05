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“وزارة الرياضة” تعلن تفاصيل الأعمال المنجَزة في ملعب “الدرة”
الرياضة

“وزارة الرياضة” تعلن تفاصيل الأعمال المنجَزة في ملعب “الدرة”

صحيفة البلادaccess_time7 / شعبان / 1446 هـ       5 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الأعمال الجارية والمنجَزة في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، شرق العاصمة السعودية.

وأكدت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، إزالة المقاعد والمدرجات والقواعد الخرسانية في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية “الدرة”.

وأوضحت، أنه تم تقسيم الأعمال ما بين داخل الملعب وخارجه، إذ شملت الأعمال المنجزة الجارية حاليًّا داخل الملعب إزالة أرضية الملعب والمضمار والتحضير لأعمال الحفر، وتصنيف وتقييم وإزالة الأصول وإعادة تأهيلها واستخدامها بالمقرات الرياضية، وإزالة الإضاءة والأنظمة الصوتية والشاشات، وأعمال التهيئة للمقصورة الملكية ومناطق كبار الشخصيات، وحفظ الأصول، وبدء أعمال النقل للمقرات الرياضية.

وأشارت إلى أن الأعمال المنجزة خارج الملعب شملت تقييم ونقل الأشجار وحفظها بالمشتل الزراعي “المؤقت” لإعادة الاستخدام، وتمت إزالة الغرف الخارجية وغرف تذاكر المبيعات، وتمت تسوية وإزالة الأرصفة والممرات الخارجية، كما تمت التهيئة لإزالة سقف الملعب، وبدء أعمال التهيئة والتحضير والأعمال اللوجستية لبدء أعمال المقاول الرئيسية.

يُذكر أن ملعب الملك فهد الدولي، سيكون من أهم الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية للمرة الأولى في تاريخها.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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