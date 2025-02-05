الرياضة ناشئات القادسية يتوجن بكأس الاتحاد السعودي لكرة القدم

الدمام- البلاد

توجت فارسات القادسية بلقب النسخة الثانية لكأس الاتحاد السعودي للناشئات لكرة القدم 2025/2024، وذلك بعد الفوز على النصر بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب عرقة، بالرياض. وتوجت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، لاعبات القادسية بكأس البطولة، وذلك بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الإستراتيجية في اتحاد كرة القدم ماجد آل صاحب، ومدير إدارة كرة القدم النسائية عالية بنت عبدالعزيز الرشيد. وحققت لاعبات القادسية لقب البطولة لأول مرة في تاريخ النادي، بعدما حل الفريق بالمركز الرابع في النسخة الأولى 2024/2023. وفي الجوائز الفردية ليوم الختام، حصلت حارسة القادسية، جود الصقر على جائزة أفضل حارسة مرمى في البطولة. وتألقت لاعبات القادسية خلال مباريات البطولة، وظهرن بمستوى مميز، لاسيما في المباراة النهائية.