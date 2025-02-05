مذكرة تفاهم لتعزيز أنظمة الاستزراع السمكي

البلاد ــ الرياض

وقّع صندوق التنمية الزراعية مذكرة تفاهم مع شركة المصنع السعودي لأنظمة الاستزراع السمكي “ساكوا”، وذلك لتأطير بناء شراكة فعالة تهدف إلى العمل بشكل تكاملي لتحقيق الأمن الغذائي نحو زراعة مستدامة تحقق الأهداف الإستراتيجية للقطاع الزراعي.

ووقّع المذكرة رئيس الإستراتيجية التنفيذي المهندس عادل بن عبدالله الجمعة، ورئيس مجلس إدارة المصنع السعودي لأنظمة الاستزراع السمكي فهد بن عبدالعزيز العوهلي.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الصندوق وشركة ساكوا في عدة مجالات، تشمل التدريب على أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة والزراعة المائية والزراعة الأحيومائية وحلول الطحالب بالإضافة إلى الأتمتة الزراعية.

وتضمنت المذكرة التعاون، إعداد دراسات هندسية وبيولوجية لمشاريع الاستزراع السمكي، وإعداد دراسات جدوى لمشاريع الاستزراع السمكي والتعاون في تنظيم وإقامة ورش عمل، إضافة إلى التعاون في الاستشارات الفنية والأدلة الارشادية لمشاريع الاستزراع السمكي.

ويسعى الصندوق من خلال هذه المذكرات والاتفاقيات إلى تعزيز دوره التنموي والتمويلي في دعم وتطوير القطاع الزراعي، والتنمية الزراعية الشاملة بالمملكة.