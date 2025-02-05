الرياضة كأس اليابان وكأس إمارة منطقة الجوف وكأس وزارة الثقافة في الأسبوع17 من موسم سباقات الرياض

الرياض – محمد الجليحي ينظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض الأسبوع السابع عشر من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاث 88_89_90 أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 6_7_8 من فبراير 2025، بمجموع إثنا عشر شوطًا لكل حفل، والتي تختلف فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة. ونستذكر أبرز الأشواط في هذا الأسبوع حيث ينطلق أولى أشواط يوم الخميس في تمام الساعة 3:05 عصراً المخصص للتكافؤ من 0 إلى 60 على مسافة 1200 متر ويُختتم بالشوط الثاني عشر المخصص للخيل المبتدئة للخيل العربية على مسافة 2000 متر. وفي حفل يوم الجمعة خصص الشوط العاشر لجائزة عبدالله البسام التقديرية لأعمار الثلاث سنوات وعلى مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 130 ألف ريال ويبرز من بين المشاركين الجواد على مهلك للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالله مشرف وبقيادة الخيال عادل الفريدي وكذلك الفرس من مثلها لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات سعد الجنيدي وبقيادة الخيال فواز وناس. كما خصص الشوط الثاني عشر لكأس اليابان للأفراس على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، ومن ضمن الأفراس البارزه الفرس اوف ذا ماب للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وبتدريبات شالح العضياني وبقيادة الخيال ايدي كاسترو وكذلك الفرس باراديس رو للمالك عبدالله بن عايض بن محمد ال ظبيه وبتدريبات عبدالعزيز خالد وبقيادة الخيال عبدالعزيز الفريدي. وفي سباقات يوم السبت، خصص الشوط العاشر لكأس وزارة الثقافة على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال ويتواجد من ضمن الأسماء المميزة الجواد مان اوف ذا نايت للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال ريكاردو فيريرا وكذلك الجواد مونكي ايسلاند للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالله مشرف.

وفي ختام الأشواط خصص لكأس إمارة منطقة الجوف على مسافة 2400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال ويشارك فيه كأبرز المرشحين الجواد تحزيم للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالله مشرف وبقيادة الخيال ريكاردو فيريرا.