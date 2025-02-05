قهوة جازان تصل أوروبا في أول شحنة سعودية للعالم

البلاد ــ وكالات

تشتهر منطقة جازان بالبن السعودي ذو الجودة العالية المرتبطة بالأصالة والكرم العربي لمجتمعاتنا المحلية، حيث تحتضن المحافظات الجبلية ” الداير، وفيفا، والريث، والعارضة، وهروب، والعيدابي” مزارع البن ذات الميزة النسبية للمنطقة، وفي هذا السياق بدأت “تعاونية البنّ” بجازان أمس ، تصدير أول شحنة من البنّ السعودي المزروع في مزارع محافظة الداير إلى دولة بلجيكا، شرق أوروبا، وذلك تزامنًا مع المعرض الدولي للبن السعودي 2025، ضمن خطتها لتعزيز مكانة البن السعودي في الأسواق العالمية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة تعاونية البنّ بجازان سلمان بن أحمد المالكي، أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا للجهود الحكومية المبذولة لدعم زراعة البن وتحسين جودته وفق المعايير العالمية، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، مشيدًا بما يجده مزارعو البن في جازان من دعم سخي من القيادة الرشيدة، واهتمام ومتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة.

وأشار المالكي إلى أن هذه الشحنة تمثل بداية مرحلة جديدة في تسويق البنّ السعودي عالميًا، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق التصدير ليشمل أسواقًا دولية أخرى، مؤكدًا أن البنّ المزروع في جبال جازان يتميز بجودته العالية ونكهته الفريدة، مما جعله محل اهتمام الأسواق العالمية، وأن قيام تعاونية البنّ بدورها في تقديم العون المزارعين المحليين من خلال تزويدهم بأفضل الممارسات الزراعية، والدعم الفني والتسويقي لضمان تحقيق إنتاج عالي الجودة يلبي متطلبات الأسواق العالمية.

ووفقاً لبيانات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة -التي يتم تحديثها دورياً-، فإن عدد أشجار البن في المنطقة بلغ أكثر من 400 ألف شجرة، تخطى إنتاجها حاجز الــ 1000 طن سنوياً، فيما بلغ عدد المزارع أكثر من 2000 مزرعة.

يُذكر أن منطقة جازان تُعد موطنًا لأشهر مزارع البنّ في المملكة، حيث تُزرع أكثر من 700 ألف شجرة، وتنتج أجود الأنواع التي تحظى بإقبال متزايد في الأسواق المحلية والدولية، و تواصل تعاونية البنّ بجازان جهودها لتعزيز حضور البنّ السعودي في الأسواق العالمية، وسط دعم حكومي متزايد للقطاع الزراعي، الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية.