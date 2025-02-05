الرياضة

في” يلو”| النجمة يتخطى الباطن.. والجندل وجدة يكسبان العربي والزلفي

صحيفة البلادaccess_time7 / شعبان / 1446 هـ       5 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حقق فريق النجمة فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في ختام الجولة 20 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

جاء هدفي النجمة عن طريق ليو تيليكا من ركلة جزاء، ومنيف دوشي، فيما سجل هدف الباطن وليد الشنقيطي.
بهذه النتيجة، رفع النجمة رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الخامس، وبقي الباطن عند 23 نقطة بالمركز الثالث عشر.

وفاز الجندل على مضيفه العربي بهدفين دون رد، في المواجهة التي احتضنها استاد التعليم بعنيزة.

سجل ثنائية الجندل إبراهيم الحربي، ” الهدف الثاني” من ركلة جزاء؛ ليرفع الجندل رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الحادي عشر، وبقي العربي عند 30 نقطة بالمركز السابع.

وعاد فريق جدة لسكة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الزلفي بهدفين دون رد. سجل لفريق جدة ريكاردو فلوريز، وعمار النجار.
بهذه النتيجة، رفع جدة رصيده إلى 26 نقطة بالمركز التاسع، وتوقف الزلفي عند 22 نقطة بالمركز الرابع عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *