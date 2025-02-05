في” يلو”| النجمة يتخطى الباطن.. والجندل وجدة يكسبان العربي والزلفي

حائل- خالد الحامد
حقق فريق النجمة فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في ختام الجولة 20 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
جاء هدفي النجمة عن طريق ليو تيليكا من ركلة جزاء، ومنيف دوشي، فيما سجل هدف الباطن وليد الشنقيطي.
بهذه النتيجة، رفع النجمة رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الخامس، وبقي الباطن عند 23 نقطة بالمركز الثالث عشر.
وفاز الجندل على مضيفه العربي بهدفين دون رد، في المواجهة التي احتضنها استاد التعليم بعنيزة.
سجل ثنائية الجندل إبراهيم الحربي، ” الهدف الثاني” من ركلة جزاء؛ ليرفع الجندل رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الحادي عشر، وبقي العربي عند 30 نقطة بالمركز السابع.
وعاد فريق جدة لسكة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الزلفي بهدفين دون رد. سجل لفريق جدة ريكاردو فلوريز، وعمار النجار.
بهذه النتيجة، رفع جدة رصيده إلى 26 نقطة بالمركز التاسع، وتوقف الزلفي عند 22 نقطة بالمركز الرابع عشر.
🔚 نهاية المباراة#الباطن 1️⃣#النجمة 2️⃣
⚽️ شاهد الأهداف..⤵️#الباطن_النجمة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/l7zXFxoUHj
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 5, 2025
🔚 نهاية المباراة#العربي 0️⃣#الجندل 2️⃣
⚽️ شاهد الأهداف..⤵️#العربي_الجندل | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/D19aSVE2DD
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 5, 2025
🔚 نهاية المباراة#الزلفي 0️⃣#جدة 2️⃣
⚽️ شاهد الأهداف..⤵️#الزلفي_جدة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/hPsHXkrPk0
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 5, 2025