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سالم الدوسري: مستمر مع الهلال.. وأسعى لكسر مزيد من الأرقام
الرياضة

سالم الدوسري: مستمر مع الهلال.. وأسعى لكسر مزيد من الأرقام

صحيفة البلادaccess_time7 / شعبان / 1446 هـ       5 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

علق لاعب الهلال سالم الدوسري على فوز فريقه أمام بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 4-1، في دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيرا إلى أن فريقه حصد 3 نقاط مهمة جعلته يستمر في الصدارة.

وقال الدوسري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “أنا مستمر في نادي الهلال ولن أخرج، وشرف لي أن أمثل النادي لأنه ناد كبير وعالمي، وعندما أشعر أنني سأقصر في أي لحظة في تقديم العطاء سأتوقف”.

وأضاف: “طموح اللاعب يجب أن يكون دائماً يبحث عن الأول في كل شيء، فالأمر لا يقتصر على الإمكانات، فطموحي أن أحقق أرقاماً يصعب كسرها مستقبلاً”.

وتابع لاعب المنتخب السعودي: “أسعى لكسر أرقام عدة في مختلف البطولات”.

وأتم تصريحاته: “أي لاعب يمر بلحظات صعبة، لكن كلنا كلاعبين ندعم البليهي، ولا يمكن جعل كل الجماهير تدعم أي لاعب، لكننا في نادي الهلال في مركب واحد ونساند بعضنا بعضاً كلاعبين”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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