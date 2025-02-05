سالم الدوسري: مستمر مع الهلال.. وأسعى لكسر مزيد من الأرقام

البلاد- الرياض

علق لاعب الهلال سالم الدوسري على فوز فريقه أمام بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 4-1، في دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيرا إلى أن فريقه حصد 3 نقاط مهمة جعلته يستمر في الصدارة.

وقال الدوسري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “أنا مستمر في نادي الهلال ولن أخرج، وشرف لي أن أمثل النادي لأنه ناد كبير وعالمي، وعندما أشعر أنني سأقصر في أي لحظة في تقديم العطاء سأتوقف”.

وأضاف: “طموح اللاعب يجب أن يكون دائماً يبحث عن الأول في كل شيء، فالأمر لا يقتصر على الإمكانات، فطموحي أن أحقق أرقاماً يصعب كسرها مستقبلاً”.

وتابع لاعب المنتخب السعودي: “أسعى لكسر أرقام عدة في مختلف البطولات”.

وأتم تصريحاته: “أي لاعب يمر بلحظات صعبة، لكن كلنا كلاعبين ندعم البليهي، ولا يمكن جعل كل الجماهير تدعم أي لاعب، لكننا في نادي الهلال في مركب واحد ونساند بعضنا بعضاً كلاعبين”.