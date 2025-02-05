الإقتصاد

توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء

صحيفة البلادaccess_time7 / شعبان / 1446 هـ       5 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الأحساء

اختتم أمس ملتقى التدريب والتوظيف الرابع 2025 “الافتراضي” الذي نظمته الكلية التقنية بالأحساء بالتعاون مع المنشآت التدريبية بالمحافظة، وإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، بتوفير 2831 فرصة في مختلف المجالات والتخصصات التقنية والمهنية، من خلال 48 شركة من القطاع الخاص في المنطقة.

وصاحب الملتقى إقامة 24 دورة تدريبية افتراضية وورش عمل لتهيئة الخريجين للدخول إلى سوق العمل استفاد منها 6000 خريج.

وعدّ مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري القحطاني، الملتقى، حلقة وصل تربط جهات التوظيف بكادر العمل المتميز الذي تسعى للحصول عليه، والمؤهلات المهنية والعلمية المرغوبة من متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالأحساء.

وأكد نجاح تجربة هذه النسخة التي تم فيها استخدام التقنيات الحديثة والتحول من الطريقة التقليدية الحضورية إلى الافتراضية كبديل رقمي لتسهيل عملية وصول الباحثين والباحثات عن عمل إلى قطاع الشركات وقطاع الأعمال.ـ

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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