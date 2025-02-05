توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء

البلاد ــ الأحساء

اختتم أمس ملتقى التدريب والتوظيف الرابع 2025 “الافتراضي” الذي نظمته الكلية التقنية بالأحساء بالتعاون مع المنشآت التدريبية بالمحافظة، وإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، بتوفير 2831 فرصة في مختلف المجالات والتخصصات التقنية والمهنية، من خلال 48 شركة من القطاع الخاص في المنطقة.

وصاحب الملتقى إقامة 24 دورة تدريبية افتراضية وورش عمل لتهيئة الخريجين للدخول إلى سوق العمل استفاد منها 6000 خريج.

وعدّ مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري القحطاني، الملتقى، حلقة وصل تربط جهات التوظيف بكادر العمل المتميز الذي تسعى للحصول عليه، والمؤهلات المهنية والعلمية المرغوبة من متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالأحساء.

وأكد نجاح تجربة هذه النسخة التي تم فيها استخدام التقنيات الحديثة والتحول من الطريقة التقليدية الحضورية إلى الافتراضية كبديل رقمي لتسهيل عملية وصول الباحثين والباحثات عن عمل إلى قطاع الشركات وقطاع الأعمال.ـ