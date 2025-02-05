تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عن سمو ولي العهد.. أمير الرياض يتوج الفائزين بمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الثانية

الرياض- واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، الفائزين في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الثانية بالجنادرية.

كان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن.

عقب ذلك، بدئ الحفل بالسلام الملكي، ثم انطلقت الأشواط الأربعة ضمن السباق النهائي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن.

وتوَّج سمو أمير منطقة الرياض في ختام الأشواط، الفائزين بالمراكز الأولى بكؤوس الحيل والزمول، حيث فازت بلقب الشوط الأول “زمول ـ عام”، المطية “الفايز” للمالك الإماراتي مانع علي الشامسي، والمضمر الإماراتي علي سعيد الزرعي وجائزة الشوط البندق والدرع.

فيما حصدت لقب الشوط الثاني “زمول ـ مفتوح”، المطية “نهاب” العائدة ملكيتها لهجن الرئاسة من الإمارات، والمضمر الإماراتي حمدان محمد المهيري وجائزة الشوط البندق والدرع.

وكان لقب الشوط الثالث “حيل ـ عام”، من نصيب المطية “هملوله” للمالك الإماراتي مانع علي الشامسي، والمضمر الإماراتي علي سعيد الزرعي، وجائزة الشوط السيف والدرع.

فيما تُوجت بلقب الشوط الرابع “حيل ـ مفتوح”، المطية “الوارية” العائدة ملكيتها لهجن الرئاسة من الإمارات، والمضمر الإماراتي سلطان محمد الوهيبي وجائزة الشوط السيف والدرع.

كما توَّج سموه، المالك السعودي عايض رفعان القحطاني بـ”سيف السعودية” عقب نجاحه بجمع 163 نقطة، وحصل على مبلغ ثلاثة ملايين ريال، كما تُوج سموه مالك الهجن القطري جابر سالم المري بالمركز الثاني، وحصل على مبلغ مليون ريال، وتُوج سموه المالك الإماراتي حمد نهيان العامري بالمركز الثالث وحصل على مبلغ 500 ألف ريال. وكرم سمو أمير منطقة الرياض في ختام الحفل، رعاة المهرجان واللجان العاملة فيه.