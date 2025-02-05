برعاية أمير المدينة المنورة.. «التخصصي» ينظم القمة السعودية لطب الأورام الدقيق

البلاد – المدينة المنورة

برعاية الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ينظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث القمة السعودية الثانية لطب الأورام الدقيق، خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير ، بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة، وتلتقي نخبة من الخبراء في المجال من داخل المملكة وخارجها لمناقشة أحدث التطورات والاكتشافات في طب الأورام الدقيق، وتعزيز كفاءة مقدّمي الرعاية الصحية في هذا المجال ، وتحديد خيارات علاجية جديدة لتحقيق نتائج أفضل.

وأوضح المدير العام التنفيذي المكلف للمستشفى الدكتور عماد محمد خداوردي، أن القمّة ستُسلط الضوء على استخدام اختبارات متقدمة لفهم طبيعة الأورام بدقة أكبر؛ مما يسمح بتحديد العلاج الأنسب لكل مريض، واستخدام تقنيات حديثة لتقديم علاج أكثر فاعلية.

ويحرص مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على تعزيز التواصل، وتبادل الخبرات بين الأطباء والخبراء الصحيين على مستوى العالم، والمشاركة الفعّالة في القمم الطبية والفعاليات العلمية ذات الصلة ، وتوفير بيئة علاجية متطوّرة تُسهم في تعزيز تجربة المرضى، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

صرح رائد عالميا

يعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالميًّا، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب “براند فاينانس” لعام 2024، كما أُدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك.