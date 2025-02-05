الجواد الفرنسي” فاكتر شيفال” على موعد مع كأس السعودية

الرياض – محمد الجليحي

يؤمن المدرب الفرنسي جيروم رينييه بأن اختباراً في سباق لمسافة 1800 متر على مسار من منعطف واحد، وهي صفة فريدة لكأس السعودية، سيكون ملائماً للجواد الايرلندي الأصل “فاكتر شيفال” عندما يواجه نخبة الخيل العالمية في الرياض يوم السبت 22 فبراير.

رسم المدرب رينييه، مع الملاك تيم فالر ريسينق، وقاري باربر، خطة مشاركات على المضامير الرملية لهذا الجواد البالغ من العمر ست سنوات، والذي افتتح سجله من الفوز في سباقات الفئة الأولى عندما توّج بلقب دبي تيرف في مارس الماضي.

على الرغم من أن “فاكتر شيفال” اشتهر بتألقه في السباقات العشبية، تحوّل اهتمامه مؤخرًا إلى خوض التحدي الأكبر في السباق الأغنى للخيل بالعالم، كأس السعودية، لا سيما وإن الفريق القائم على أمر الجواد حصل على تشجيع قوي بفعل الأداء الذي قدمه الحصان في ظهوره الأول على الأرضية الرملية عندما حلّ ثالثًا في تحدي آل مكتوم بمضمار ميدان.

وقال المدرب المقيم في مارسيليا: “تعرّض “فاكتر شيفال” لكثير من الرمل المتطاير في وجهه بسبب موقعه بالسباق في ذلك اليوم، وفي الفيرلونق الأخير بدا وكأنه يتجاوزهم جميعًا لكنه لم يجد أي مساحة للاندفاع.”

وذكر: “رأيت أنه من الأفضل تجربته على المسار الرملي في سباق تحدي آل مكتوم، وإذا قدّم أداءً جيدًا يمكننا منحه فرصة في كأس السعودية حيث لم أكن أرغب في إشراكه مباشرة في سباق كبير مثل كأس السعودية دون التأكد من قدرته على التعامل مع الأرضية الجديدة.”

مايكل برزلونا كان على صهوة “فاكتر شيفال” في دبي الشهر الماضي، حيث انطلق الثنائي من المراكز الخلفية في محاولة للحاق بالمتصدر “ووك أوف ستارز” بقيادة تاق اوشيه، واللذين يتوقع أن تتجدد المواجهة معهما في كأس السعودية.

وأضاف المدرب: “من خلال تلك المشاركة، كان تركيزنا منصباً في معرفة قدرة الجواد على التعامل مع الأرضية وردّة فعله تجاه الرمل المتطاير. الخيال تاق أوشيه يعرف مضمار ميدان جيدًا وكان على صهوة الجواد المثالي لهذا النوع من السباقات، حيث قاده بأسلوب هجومي متقدما إلى الصدارة من البداية حتى النهاية.

“السناريو سيكون مختلفاً جداً في السعودية، إذ سيكون السباق على منعطف واحد، ومسار طويل حتى خط النهاية، وبوتيرة أعلى بكثير.”

وتابع المدرب قائلاً: “مايكل يعتقد أن أرضية السباق في السعودية ستكون أكثر ملاءمة له بالمقارنة مع الأرضية في دبي وبالتالي سيكون أداؤه عليها أفضل، لذا سنخوض المحاولة. كما أن المسافة هي نفسها التي شارك عليها في دبي تيرف، لذلك نحن متفائلون للغاية.”

وأشار رينييه إلى أن المشاركة الأولى للجواد على المسار الرملي كانت خيارًا مطروحًا في نهاية عام 2024، مضيفاً أن ملاكه من أمريكا وكانوا دائمًا يرغبون في تجربته على الرمل، وطلبوا مني إرساله إلى كاليفورنيا للمشاركة في سباق بريدرز كب كلاسيك العام الماضي، لكنني رأيت أن سباق كوين إليزابيث الثانية (QEII) كان خيارًا أفضل – وأن البقاء في أوروبا سيهيئ فرصة أحسن.”

حل “فاكتر شيفال” في المركز الثاني خلف نجم سباقات الميل “شاريان” في ذلك السباق، وعلى الرغم من وجود فوز واحد فقط من الفئة الأولى في رصيده، إلا أن سجله الحافل يضم ستة انتصارات وعدة مراكز متقدمة في ذلك المستوى من السباقات.

وصرح رينييه: “إنه أسطورة حية بالنسبة لنا، فهو حصان رائع ويقدم دائمًا أفضل ما لديه، لذا فإن اصطحابه إلى السعودية يعد مشروعًا مثيرًا.

“سنرى كيف سيتنافس مع الخيل اليابانية والأمريكية في كأس السعودية، قبل أن نتوجه على الأرجح للمشاركة مجددًا في دبي تيرف.”

واختتم المدرب حديثه قائلًا: “كأس دبي العالمي يُقام على مسافة 2000 متر، وعلى مسار من منعطفين، وعلى أرضية محددة، وأعتقد أن دبي تيرف سيكون أكثر ملاءمة له قبل العودة إلى أوروبا.”