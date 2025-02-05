الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية

البلادــ الرياض

وافق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماع أمس، على إنهاء برنامج الاستدامة المالية- أحد أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- بعد أن استكمل تنفيذ خطته، التي تضمن استمرارية التقدم والإنجاز، وإنجازاته في تحقيق التحول الإيجابي في المالية العامة، عبر العديد من الإصلاحات وإنشاء الكيانات الفاعلة؛ ما أسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع قدرات التخطيط المالي.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه أمس، عبر- الاتصال المرئي- التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يناير، حول المستجدات وأبرز التوقعات المحتملة لنمو الاقتصاد العالمي، وأثر التوجهات السياسية والتغيرات العالمية على الأسواق الاقتصادية الناشئة؛ إذ تُظهر المؤشرات الاقتصادية استقرارًا في الأداء الاقتصادي للمملكة رغم التقلبات والمخاطر العالمية، في ظل تحديات التجارة الدولية والأوضاع الجيوسياسية.