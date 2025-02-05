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الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية

صحيفة البلادaccess_time7 / شعبان / 1446 هـ       5 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلادــ الرياض

وافق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماع أمس، على إنهاء برنامج الاستدامة المالية- أحد أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- بعد أن استكمل تنفيذ خطته، التي تضمن استمرارية التقدم والإنجاز، وإنجازاته في تحقيق التحول الإيجابي في المالية العامة، عبر العديد من الإصلاحات وإنشاء الكيانات الفاعلة؛ ما أسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع قدرات التخطيط المالي.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه أمس، عبر- الاتصال المرئي- التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يناير، حول المستجدات وأبرز التوقعات المحتملة لنمو الاقتصاد العالمي، وأثر التوجهات السياسية والتغيرات العالمية على الأسواق الاقتصادية الناشئة؛ إذ تُظهر المؤشرات الاقتصادية استقرارًا في الأداء الاقتصادي للمملكة رغم التقلبات والمخاطر العالمية، في ظل تحديات التجارة الدولية والأوضاع الجيوسياسية.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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