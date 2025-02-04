قبل لقائه المرتقب مع ترمب اليوم.. الرئيس الإسرائيلي وقادة المعارضة يطالبون نتنياهو بتنفيذ هدنة غزة

البلاد – وكالات

قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) في البيت الأبيض، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وقادة المعارضة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى استكمال جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقال هرتسوغ في بيان له:” إن هذه لحظات حاسمة أكرر فيها ندائي لاستكمال جميع مراحل الاتفاق، وإعادة جميع إخوتنا وأخواتنا الأسرى بسرعة، وحتى آخر واحد منهم”. وأضاف:” بالطبع لا أستخف بالمخاوف والهموم والألم المرتبط بهذه الصفقة، فأنا أفهمها جيدًا. ولكن يجب أن نتذكر، هذا هو العهد الأسمى بين الدولة ومواطنيها”.

وفي السياق ذاته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: إن على الإدارة الأمريكية أن تعلم أنه لا خطر على حكومة نتنياهو إذا مضت في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

يذكر أن ترمب ونتنياهو سيبحثان هدنة غزة بين إسرائيل وحماس، واستئناف المحادثات بين واشنطن والقاهرة والدوحة؛ لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.