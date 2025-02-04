“ريف السعودية” يدعم صغار صيادي الأسماك

الرياض : البلاد

أكد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، حرصه على دعم صغار صيادي الأسماك، ورفع قدراتهم، في مختلف المناطق الساحلية؛ وذلك للإسهام في تعزيز استدامة قطاع الثروة السمكية في المملكة، وتلبية احتياجات السوق السعودي.

وأوضح مساعد الأمين العام لبرنامج “ريف السعودية” للإعلام والاتصال، ماجد البريكان، أن مشاركة البرنامج في المعرض الدولي للثروة السمكية، الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ تأتي ضمن إستراتيجيته لدعم صغار الصيادين، ودوره الكبير في توفير العديد من البرامج التمويلية والتدريبية، مما يُسهم في زيادة الإنتاجية، وتحسين مستوى دخلهم.

وأبان البريكان، أن “ريف السعودية” يواصل تقديم الدعم لصغار صيادي الأسماك في مختلف المناطق الساحلية، التي تشمل، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير، وجازان، وتبوك؛ لتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجات الأسواق، والإسهام في الاقتصاد الوطني بشكلٍ فعال ومستدام، مشيرًا إلى أن البرنامج قدّم دعمًا لنحو 2000 صياد؛ لمساعدتهم على تطوير أعمالهم، كما قام بتمويل أكثر من (5) آلاف رحلة صيد لتعزيز الإنتاج السمكي المحلي، بإجمالي صرف تجاوز (مليون) ريال، لدعم وتمكين صغار الصيادين؛ مما يعكس التزام البرنامج بالإسهام في تطوير القطاع البحري، وتعزيز الأمن الغذائي.

يُشار إلى أن برنامج “ريف السعودية”، يشارك في المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية راعيًا ذهبيًا؛ لدوره الرائد في دعم وتمويل قطاع صغار صيادي الأسماك، وإسهاماته المستمرة في تأهيلهم، وتدريبهم؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الأمن الغذائي.