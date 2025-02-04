بدء استقبال طلبات الاستثمار الموسمي في 21 موقعًا بمنطقة عسير

أبها : البلاد

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بدء استقبال طلبات الاستثمار الموسمي في 21 موقعًا من مواقع الغطاء النباتي بمحافظات منطقة عسير، من المستثمرين في القطاعين الحكومي والخاص؛ بغية تحقيق الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية.

وأوضح المركز أن المحافظات التي تستهدفها الفرص الاستثمارية في منطقة عسير تضم رجال ألمع، وقنا والبحر، والمجاردة، وبيشة، ومحايل، وأبها، والنماص، وتنومة، وتضم كل محافظة عددًا من الفرص في أراضي الغطاء النباتي بها.

وبيّن أن المشاريع الاستثمارية المتاحة تشمل فعاليات: (التخييم – والكرافانات – والمطاعم والمقاهي – ومهرجانات وفعاليات – وأنشطة رياضية)، داعيًا الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار إلى تقديم الطلبات إلكترونيًّا، من خلال زيارة الموقع الرسمي للمركز وتعبئة نموذج الفرص الاستثمارية، مع استيفاء البيانات المطلوبة، التي تشمل (كتابة الاسم، والرقم، واسم المؤسسة، ونوع النشاط المراد إقامته، والمتنزه المطلوب).

ويعمل المركز على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.