مهرجان فنون العلا يحتفي بالإرث الغني للخط العربي

البلاد – العلا

ينظّم مهرجان فنون العُلا بالتعاون مع مؤسسة خولة للفن والثقافة فعالية فريدة من نوعها تسلّط الضوء على الإرث الثقافي الغني لفن الخط العربي.

وتضم الفعالية ثلاثة أقسام رئيسية تعكس جماليات الخط العربي وأصالته، حيث يقدّم قسم “الخط في طنطورة” عملًا تركيبيًا مميزًا من تصميم سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، مستوحى من عملها البارز “الحياة”، الذي يعبر عن الجمال الفني العميق للخط العربي بلمسة معاصرة.

ويتضمن قسم “الخط جاليري” معرضًا فرديًا للفنان غالب حويلا، يعرض فيه أعماله المستوحاة من الخط العربي بتقنيات مبتكرة، كما يضم معرضًا جماعيًا يُبرز إبداعات عدد من الفنانين مثل: وسام شوكت وعبدالله عكار، إضافةً إلى التصاميم الطباعية لإبراهيم زكي، وغيرهم، في استعراض شامل لجماليات هذا الفن العريق.

ويأتي قسم “بيت الخط” ليُقدم تجربة مميزة تجمع بين الفنون اليومية وفخامة التصميم، لاكتشاف منتجات مزينة بالخط العربي، بما في ذلك عباءات فاخرة، وأثاث مصمم بأسلوب فني من قبل ساندرا هابر وهبة، ومجوهرات مبتكرة بتعاون مشترك بين ساندرا وعزة القبيسي.

ويضم المهرجان منزلًا تاريخيًا تم تحويله إلى متجر داخلي يُبرز الطابع الثقافي المميز للعُلا، مما يمنح الزوار تجربة فريدة تمزج بين التاريخ والفن.

يذكر أن المهرجان يهدف إلى إبراز جماليات الخط العربي بطرق تجمع بين التراث والمعاصرة، مما يعكس دور العُلا كمركز للإبداع الفني والثقافي.