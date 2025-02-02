فيورنتينا الإيطالي بسعى للتعاقد مع” ويسلي ” النصر

ذكرت تقارير عالمية اليوم الأحد عن تقديم نادي فيورنتينا الإيطالي عرضًا رسميًا لنظيره النصر من أجل الحصول على خدمات الجناح البرازيلي الشباب ويسلي.

وقال الصحفي الإيطالي لورينزو ليبوري:” فيورنتينا طلب خدمات ويسلي من النصر بنظام الإعارة”.

وأشار إلى أن النادي الإيطالي يرغب في إبرام بند أحقية الشراء في عقد ويسلي حال موافقة النصر مبدئيًا على التفريط في اللاعب.

وانضم ويسلي لصفوف النصر في صيف 2023 وتم تسجيله ضمن خانة “المواليد” حسب النظام المتبع الجديد للصفقات الأجنبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم هذا الموسم.

وساهم صاحب الـ 19 عامًا في 3 أهداف بقميص النصر خلال 328 دقيقة من المشاركة.