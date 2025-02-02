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فيورنتينا الإيطالي بسعى للتعاقد مع” ويسلي ” النصر
الرياضة

فيورنتينا الإيطالي بسعى للتعاقد مع” ويسلي ” النصر

صحيفة البلادaccess_time4 / شعبان / 1446 هـ       2 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد- جدة

ذكرت تقارير عالمية اليوم الأحد عن تقديم نادي فيورنتينا الإيطالي عرضًا رسميًا لنظيره النصر من أجل الحصول على خدمات الجناح البرازيلي الشباب ويسلي.

وقال الصحفي الإيطالي لورينزو ليبوري:” فيورنتينا طلب خدمات ويسلي من النصر بنظام الإعارة”.

وأشار إلى أن النادي الإيطالي يرغب في إبرام بند أحقية الشراء في عقد ويسلي حال موافقة النصر مبدئيًا على التفريط في اللاعب.

وانضم ويسلي لصفوف النصر في صيف 2023 وتم تسجيله ضمن خانة “المواليد” حسب النظام المتبع الجديد للصفقات الأجنبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم هذا الموسم.

وساهم صاحب الـ 19 عامًا في 3 أهداف بقميص النصر خلال 328 دقيقة من المشاركة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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