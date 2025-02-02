«بينالي الفنون».. سلسلة غنية تبرز العطاء الفني للحضارة الإسلامية

البلاد – جدة

عبّر عدد من السياح الأوروبيين عن إعجابهم بمعرض بينالي الفنون الإسلامية 2025 كأولى تجاربهم بمدينة جدة، والذي يحكي سلسلة غنية تُبرز تواصل العطاء الفني للحضارة الإسلامية.

وتحدث السائح الألماني يواخيم، عن تنوع وتعدد التراث في كل منطقة من مناطق المملكة، مبينًا أنه تجوّل في معظم مناطق المملكة وتأمل حافة العالم في شمال غرب مدينة الرياض، واطلّع على مزارع وآثار الهفوف، وصحراء الربع الخالي الذي وصفه بالمكان الأجمل في المملكة.



وقال:”أتينا للمملكة لاستكشاف الطبيعة، وتجربة الضيافة السعودية الحقيقية، والتمور، والمناظر الطبيعية، ونحن معجبون ومُندهشون من المشاهد المبهجة في كل مكان”.

ونوه يواخيم بضيافة وحفاوة المواطنين وكرمهم، أيضًا ما يحتويه معرض بينالي الإسلامي من قطع فنية عصرية فريدة من نوعها وقطع فنية أثرية.

من جانبه، وصف الأكاديمي بجامعة جدة دوغلس، معرض بينالي الإسلامي بالرائع، مشيرًا إلى تنوّع المعروضات والقطع الفنيّة الجميلة.