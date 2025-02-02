بحضور تركي آل الشيخ| إيماموف يحسم مواجهته مع أديسانيا بالضربة القاضية ضمن نزالات UFC في “موسم الرياض”

الرياض – هاني البشر

بحضور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، تمكن الفرنسي نصر الدين إيماموف، المصنف الرابع عالميًا، من حسم النزال الكبير الذي جمعه اليوم ضمن فعاليات “موسم الرياض” مع النيوزيلندي من أصول نيجيرية إسرائيل أديسانيا، بالضربة القاضية بعد مرور 30 ثانية فقط من انطلاق الجولة الثانية.

وفي تفاصيل النزال الرئيسي الذي أقيم في anb Arena ضمن نزالات UFC، وبحضور عدد من الشخصيات الرياضية والفنية والإعلامية، دخل أديسانيا الحلبة بثقة كبيرة قابله إيماموف بهدوء وتركيز عالٍ، حيث تبادل المقاتلان الضربات بحذر خلال الجولة الأولى، محاولاً كل منهما دراسة أسلوب الآخر، مع أفضلية نسبية لإيماموف الذي وجّه لكمة قوية لم يستثمرها بشكل كامل.

ومع بداية الجولة الثانية، قلب إيماموف مجريات النزال لصالحه سريعًا، حيث بادر بهجوم مكثف وسلسلة من اللكمات القوية التي أربكت أديسانيا، ولم تمنحه أي فرصة للهروب أو الدفاع، مما اضطره للاستسلام أمام التفوق الواضح للمقاتل الفرنسي الذي حسم المواجهة بشكل مثير.

وسبق النزال الرئيسي، نزال آخر مهم ومثير جمع بين أسلوبين متباينين، تمكن البريطاني مايكل “فينوم” بيج من تحقيق فوز مستحق على الروسي شارا مجمدوف بقرارٍ جماعي من الحكام، أظهر فيه بيج براعة تكتيكية عالية مستفيدًا من سرعته وحركته غير التقليدية داخل القفص، مما أربك مجمدوف وقلل من فعالية هجماته. واعتمد بيج على المناورات السريعة والضربات الدقيقة للحفاظ على تفوقه طوال الجولات الثلاث، بينما حاول مجمدوف فرض أسلوبه القتالي القوي دون أن يتمكن من قلب مجريات النزال لصالحه، ليسجل أول خسارة في مسيرته.

وفيما يتعلق بالنزالات الافتتاحية (Under Card) التي بدأت في الخامسة عصراً، وفي نزال مثير امتد حتى قرار الحكام، حقق المصري حمدي عبدالوهاب فوزًا صعبًا على الأمريكي جمال بوغز بقرارٍ منقسم، حيث أظهر عبدالوهاب قوة بدنية وصلابة دفاعية مكنته من قلب المعادلة وانتزاع الفوز في مواجهة اتسمت بالندية حتى اللحظات الأخيرة.

أما النمساوي بوغدان غراد، فقد تمكن من حسم نزاله ضد البرازيلي لوكاس ألكسندر بالضربة الفنية القاضية (TKO) بعد سلسلة ضربات قوية أنهت المواجهة في الدقيقة 4:22 من الجولة الثانية، مؤكدًا تفوقه الهجومي وقدرته على السيطرة في القفص المثمّن.

أما في نزال السيدات، فتألقت الكندية جاسمين جاسودافيسيوس بفوزها على البرازيلية مايرا بوينو سيلفا بقرارٍ جماعي من الحكام، حيث فرضت سيطرتها الكاملة طوال الجولات الثلاث بأداء تكتيكي مميز وقدرة رائعة على التحكم بإيقاع النزال.

وواصل الأمريكي تيرانس مكيني عروضه القوية وحقق فوزًا ساحقًا على الدنماركي دامير هادزوفيتش بالضربة الفنية القاضية (TKO) في الدقيقة 2:01 من الجولة الأولى. إذ أظهر مكيني قوة هجومية، حيث باغت خصمه بسلسلة من الضربات الحاسمة التي أجبرت الحكم على إيقاف النزال.

أما البحريني شامل غازيف، فقد أذهل الجماهير بفوزه السريع على الأمريكي توماس بيترسن بالضربة القاضية (KO) القوية بيده اليمنى عند الدقيقة 3:12 من الجولة الأولى، ليؤكد جدارته كواحد من أبرز المقاتلين في هذا الحدث.

وحقق الطاجيكي محمد نعيموف فوزًا مستحقًا على الأسترالي خان أوفلي بقرارٍ جماعي من الحكام بعد نزال شهد تفوقًا واضحًا لنعيموف من حيث السيطرة والفعالية الهجومية، ليختتم النزالات الافتتاحية بانتصار يعزز مكانته في ساحة الفنون القتالية المختلطة.

أما النزالات الرئيسية، فافتتحت بمواجهة حماسية، تمكن فيها البرازيلي فينيسيوس “لوك دوغ” أوليفيرا من تحقيق فوز مهم على الداغستاني سعيد نورمحمدوف بقرارٍ جماعي من الحكام، حيث أظهر أوليفيرا أداءً قويًا على مدار الجولات الثلاث، حيث استطاع السيطرة على إيقاع النزال وفرض استراتيجيته رغم محاولات نورمحمدوف للعودة، ولكن كان الإرهاق ظاهراً عليه خلال الجولة الثالثة بشكل كبير.

وفي نزال دامٍ، أثبت الفرنسي فارس زيام، تفوقه بجدارة في نزاله أمام الأمريكي مايك ديفيس، محققًا فوزًا مستحقًا بقرارٍ جماعي من الحكام، فقدم زيام أداءً متكاملًا من حيث الدفاع والهجوم، على الرغم من صبر المقاتل الأمريكي على الدماء التي سالت منه بغزارة في أغلب لحظات النزال، حيث سيطر زيام على مجريات النزال بشكل كامل ليؤكد مكانته كأحد أبرز المقاتلين في فئة الوزن الخفيف.

وفي نزال حافل بالقوة والندية في الوزن الثقيل، تمكن الروسي سيرجي بافلوفيتش من تحقيق فوز مستحق على السورينامي جاييرزينهو “بيغي بوي” روزينسترويك بقرارٍ جماعي من الحكام ، حيث أظهر بافلوفيتش أداءً قويًا ومتماسكًا على مدار الجولات الثلاث، فارضاً سيطرته الكاملة بفضل قوته البدنية وضرباته القوية، إلى جانب استراتيجيته المحكمة في التحكم بمسافات القتال. ورغم محاولات روزينسترويك المتكررة لاختراق دفاع خصمه، إلا أن بافلوفيتش حافظ على تركيزه ونجح في التفوق الهجومي والدفاعي، مؤكدًا قدرته على المنافسة بقوة في هذه الفئة، ليعود منتصراً ويعوض هزيمته التي مني بها يونيو الماضي في الرياض.