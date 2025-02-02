الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030

البلاد- جدة

تعدُّ الرياضة المجتمعية جزءاً لا يتجزأ من أهداف وزارة الرياضة ورؤية السعودية 2030، سعياً لتعزيز نمط حياةٍ صحي؛ لبناء مجتمع مستدام ونشط.

تعملُ الوزارة وفقَ مؤشراتٍ تخصُّ القطاع الرياضي، ففي عام 2024م، بلغت نسبة ممارسي النشاط البدني لمن هم أكبر من سن 18 عاماً لأكثر من 150 دقيقة اسبوعياً 58.5% ، أما نسبة ممارسي النشاط البدني لمن يبلغون سن 5 – 17 عاماً لمدة تزيد من 60 دقيقةً يومياً بلغت 18.7%.

لا شك أن البرامج والفعاليات، تعدُّ محفزاً هاماً لزيادة نسبة ممارسي النشاط البدني، إذ بلغ عددها 242 برنامجاً وفعالية بمساهمة مختلف القطاعات، بمشاركة 155 ألف مشارك من مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين خلال عام 2024م

شهدت الرياضة المجتمعية في عام 2024م، ارتفاعاً مثالياً في عدد المشاركين مقارنةً بعام 2023م، إذ شكّلت نسبة الارتفاع 121%، كما ارتفعت أعداد الفعاليات خلال عام 2024م مقارنةً بالعام الذي قبله بنسبة 142%.

32 مدينة ومحافظة، أسهمت في تفعيل أنشطة ومبادرات الرياضة المجتمعية، فيما جاءت المنطقة الشرقية في صدارة الترتيب كأعلى منطقة من ناحية المشاركين خلال عام 2024م، وبواقع 41,500 مشارك، كما بلغ عدد الرياضات المفعّلة ضمن أنشطة الرياضة المجتمعية 30 رياضة، فيما كانت رياضة الجري الأكثر جاذبيةً للمشاركين، وبإجماليٍ يزيدُ عن 50 ألف مشارك.

اللجنة السعودية لليوغا، نالت أفضلية الجهات الفاعلة خلال عام 2024م، بعد أن نجحت بتنفيذ أكثر من 13 فعالية، فيما حصلت فعالية “أجاويد عسير” على الأكثر احتضاناً للمشاركين، مسجلةً بذلك أكثر من 22 ألف مشارك.

وما زالت وزارة الرياضة تخطو خطواتٍ كبرى في هذا الشأن؛ سعياً للمساهمة في وضع خارطة كبرى للرياضة المجتمعية، لما لها من تأثير مباشر على حياة المجتمع، وزيادة في فاعليتهِ وتميزه وصحته.