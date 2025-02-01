الأمير عبدالعزيز بن سعد يتوج الراجحي بطلاً لرالي حائل تويوتا الدولي 2025

حائل- البلاد

توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2025 المتسابق يزيد الراجحي بلقب الرالي في عامه الـ 20، الذي تنظمه هيئة تطوير المنطقة ويمثل بطولة العالم للباها وبطولة الشرق الأوسط للباها وبطولة آسيا للدراجات النارية، إضافة إلى بطولة السعودية تويوتا في عامها الخامس ، بتنظيم من وزارة الرياضة وبالتعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية.

جاء ذلك خلال رعايته للحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بمركز المغواة بحائل اليوم، بحضور وكيل إمارة منطقة حائل المكلّف علي بن سالم آل عامر.

وفور وصول سموه لمقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها شاهد الحضور فيلماً مرئياً عن تاريخ الرالي في منطقة حائل بعنوان ” 20 عامًا من الإلهام “.

وقدم الرئيس التنفيذي للإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خالد السويدان خلال كلمته شكرة لسمو أمير منطقة حائل ولسمو نائبة على الدعم والمتابعه المستمرة للرالي.

وقال: ” لقد أثبت رالي حائل تويوتا الدولي منذ انطلاقته الأولى في عام 2006 مكانته البارزة في عالم رياضة المحركات ‏ليس فقط في المملكة بل على مستوى العالم وهو محطه مهمة للكشف عن المواهب السعودية وإعدادهم للمشاركات الدولية ‏”، مؤكدًا أن هذه الإنجازات والنجاحات ما كانت لتتحقق لولا الدعم السخي وغير المحدود من قيادتنا الرشيده – حفظها الله – والمتابعة المستمرة من سمو وزير الرياضة والتوجيهات ‏المباشرة من سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والتي تأتي ‏تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كموطن لرياضة المحركات العالمية.

وأضاف : ‏على مدى عقدين كان رالي حائل أكثر من مجرد رالي كان منصة للأبطال ومختبرًا للصمود و رمزًا لرياضة المحركات في المملكة واليوم مع اختتام هذه النسخة من رالي حائل تويوتا الدولي لم نحتفل فقط بهذا الإنجاز التاريخي بل جسدنا أيضا المعنى الحقيقي لهذا الرالي تحدٍ يجمع بين الشغف والقوة والتطور المستمر ، مبينا أن هذه النسخة من رالي حائل تويوتا الدولي شهدت مشاركة واسعة سواء من حيث تنوع الفئات أو حجم المشاركين حيث شهد الرالي تواجد 159 مشاركًا من 22 جنسية منهم 94 سائقًا من ضمنهم ٨ متسابقات و ٦٥ ملاحًا و٦ من أبرز أساطير رياضة الراليات في المنطقة وضيف الشرف حسن جميل ، توزعت على 26 ‏مركبة في البطولة المحلية و 31 مركبة في بطولة الاتحاد الدولي و ٢٩ دراجة و ٦ مركبات فئة الأساطير ومركبة لضيف الشرف قطع المشاركون خلالها مسافة 819 كيلو مترًا.

‏وقدم السويدان الشكر لأساطير الراليات الذين شاركوا في هذا الحدث الكبير فقد كان لرؤية أساطير الرالي وغيرهم من الأبطال الحاليين الذين شاركوا دور كبير في رفع مستوى المنافسات والإثارة ، مثمنًا دور إمارة منطقة حائل وكافة الجهات والقطاعات الحكومية المشاركة والاعلاميين والمنظمين وشركاء النجاح والراعي الرسمي للرالي جميل لرياضة المحركات ولأعضاء نادي منظمي السباقات السعودي.

بعد ذلك، تم عرض برومو الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن أحداث ومراحل رالي حائل تويوتا الدولي 2025.

عقبها قدمت كلمة الرعاة ألقاها نيابة عنهم مدير عام الاتصالات التسويقية لعبداللطيف جميل للسيارات منير خوجه, شكر خلالها سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه، وسمو وزير الرياضة، ولسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، على الرعاية والدعم ، مشيدًا بدور وإسهامات إمارة منطقة حائل والقطاعات الأمنية والخدمية والإعلامية في نجاح الرالي وتحقيق الأهداف المأمولة اقتصادياً وسياحاً بالمنطقة ضمن برنامج جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030 ، منوهًا بنجاح رالي حائل تويوتا الدولي 2025 في نسخته الـ20 التي جمعت نخبة لامعه من أبطال السيارات والدراجات النارية.

بعدها شاهد الحضور عروض الدرون التشويقية. ثم كرم سمو أمير منطقة حائل شركاء النجاح والشركات الراعية ورؤساء اللجان التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2025.

إثر ذلك، كرم سموه رئيس النادي ومدير بطولة الأمير عبدالعزيز بن سعد الدولية للبوميرنج، كما كرم سموه المتسابق القطري ناصر العطية نظير جهود في الرالي.

بعدها قدم الرئيس التنفيذي للإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خالد السويدان درعاً تذكارياً لسمو أمير منطقة حائل نظير جهوده ومتابعته المستمرة في إنجاح الرالي وتميزه في المحافل العالمية. ثم توج سموه المتسابقين أبطال رالي حائل تويوتا الدولي 2025 في نسخته الـ 20.

وفي ختام الحفل، ثمن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – للرياضة بشكل عام ورياضة المحركات ممثلة في رالي حائل تويوتا الدولي مهد الراليات في المملكة، الذي أصبح أيقونة عالمية بعد اعتماد الاتحاد الدولي للسيارات رالي حائل جولة من بطولة العالم للباها، وبطولة الشرق الأوسط للباها، وكأس آسيا للدراجات النارية، إضافة إلى بطولة السعودية تويوتا،بمتابعة سمو وزير الرياضة وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مشيداً بالدور الذي تقوم به هيئة تطوير منطقة حائل والتعاون الكبير مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والنسخة الإستثنائية للرالي هذا العام 2025 والتي شهدت نجاحاً تنظيمياً كبيراً وملموسا، مشيراً سموه إلى تحقق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ في جوانب مضيئة في تنمية المنطقة وفي القطاع الرياضي ورياضة السيارات عبر رالي حائل تويوتا الدولي، معرباً عن شكره للقيادة الحكيمة ولجميع الوزارات والهيئات والجهات الأمنية والإعلامية والرعاة من القطاع الخاص والمساهمين في نجاح الرالي في عامه الـ ٢٠ ، مهنئًا الفائزين، متطلعًا لمواصلتهم تقدمهم في المراحل اللاحقة من بطولة العالم للباها، وبطولة الشرق الأوسط للباها، وكأس آسيا للدراجات النارية، وبطولة السعودية تويوتا، وأن تكون حائل مفتاح وصولهم إلى أعلى المنافسات العالمية.

حضر الحفل العديد من المسؤولين في الإدارات الحكومية في المنطقة من مدنيين وعسكريين وضيوف الرالي.

وجاءت النتائج النهائية لرالي حائل تويوتا الدولي 2025 كالتالي:

فئة الاتحاد الدولي للدراجات FIM:

1. اليكس مكينيز (بريطانيا).

2. محمد البلوشي (الإمارات).

3. عبدالله لنجاوي (الإمارات).

بطولة السعودية تويوتا للراليات:

1. أحمد الشمري (السعودية).

2. خالد الشمري (السعودية).

3. عبدالله الفهاد (السعودية).

فئة الأساطير

1. عبدالله باخشب (السعودية).

2. عيسى الدوسري (السعودية).

3. أحمد الصبان (السعودية).

فئة السيارات التيميت

1. يزيد الراجحي (السعودية).

2. خوان كروز ياكوبيني (الأرجنتين).

3. دانية عقيل (السعودية)

فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تشالنجر

1 – خليفة العطية (قطر)

2 – أحمد الكواري (قطر)

3 – صالح السيف (السعودية)

فئة المركبات الصحراوية الخفيفة SSV

1 – حمزة باخشب (السعودية)

2 – أريك فان لون (هولندي)

3 – عبدالله الحيدان (السعودية)

فئة الدراجات النارية

1. اليكس مكينيز (بريطانيا).

2. محمد البلوشي (الإمارات).

3. عبدالله لنجاوي (الإمارات).

فئة الدراجات رباعية العجلات كوادز

1 – هيثم التويجري (السعودية)

2 – عبدالعزيز الشيبان (السعودية)

3 – هاني النومسي (السعودية)

فئة ستوك

1- عبد الله الربان (قطر)

2- ماجد الثناي (السعودية)

3- محمد المير (قطر)

فئة السيارات التيميت (بطولة السعودية تويوتا للراليات)

1. أحمد الشمري (السعودية).

2. خالد الشمري (السعودية).

3. فهد الفهاد (السعودية).

فئة المركبات تشالنجر (بطولة السعودية تويوتا للراليات)

1 – عبدالله الفهاد (السعودية)

2 – وليد الدخيل (السعودية)

فئة المركبات SSV (بطولة السعودية تويوتا للراليات)

1 – عبدالعزيز آل سعود (السعودية)

2 – توماس غوغلر (السعودية)

3 – منى كردي (السعودية)

فئة ستوك (بطولة السعودية تويوتا للراليات)

1 – جعفر القحطاني (السعودية)

2- خلف الشمري (السعودية)

3- سفيان العمر (السعودية)

فئة الشاحنات (بطولة السعودية تويوتا للراليات)

1 – بدر البراك (السعودية).