من بئر جيدة.. البريطاني “بيدكوك” يحصد أفضلية المرحلة الثانية من سباق طواف العُلا 2025

متابعة- هاني البشر

تواصلت اليوم الأربعاء منافسات المرحلة الثانية من سباق طواف العلا 2025، الذي يقام بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات، بالتعاون مع منظمة ASO والهيئة الملكية لتطوير مدينة العُلا، وإشراف وزارة الرياضة.

وكانت مرحلة اليوم قد انطلقت من البلدة القديمة، وصولاً إلى بئر جيدة وجبل وركة، التي بلغت مسافتها 157.7 كلم؛ إذ نجح البريطاني توماس بيدكوك درّاج فريق 36.5 “سويسرا”، في حصد المرتبة الأولى في مرحلة اليوم، مسجلاً بذلك 3 ساعات و18 دقيقة و15 ثانية، تبعه النمساوي رينر كيبلينجر درّاج فريق البحرين فيكتوريس “البحرين”، ومن خلفهما الجنوب أفريقي آلان هاذيرلي درّاج فريق جايكو- العُلا “أستراليا” ثالثاً.

وبيّن البريطاني توماس بيدكوك درّاج فريق 36.5 “سويسرا”، أن صعوبة المرحلة وما تخلّلها من تضاريس متنوعة، منحا المنافسة متعةً أكبر، مشيراً إلى أن فوزهُ مع فريقه الجديد، يشكّل لحظةً ناجحةً لمسيرةٍ احترافيةٍ مميزة.

إلى ذلك، أشار الفرنسي جان مارك مارينو مدير سباق طواف العلا، إلى أن محافظة العُلا تعدُّ متحفاً طبيعياً مفتوحاً، إلى جانب كونها تمتازُ بتنوّع التضاريس، وارتفاعها وانخفاضها، ما يجعلها وجهةً فريدة، مشيداً بدور الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في تخصيص مساراتٍ آمنة للدراجات الهوائية التي تمتد إلى 70 كلم، ما يتيحُ للسيّاح فرصةً مختلفةً لاستكشاف تراثِ المنطقة.

جدير بالذكر أن غداً الخميس 30 يناير 2025م، سيشهد انطلاق منافسات المرحلة الثالثة من سباق طواف العُلا، التي ستبدأ من الحِجْر وصولاً إلى قلعة تيماء، بمسافةٍ تبلغ 180.6 كلم.

🚴‍♂️ 2nd day of racing and @tompidcock claims his first victory with his new team @Q36_5ProCycling 👏#AlUlaTour pic.twitter.com/xnHiPWIX4e

— طواف العلا | ALULATOUR (@thealulatour) January 29, 2025