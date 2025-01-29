رالي حائل يُعيد “ملك الكُثبان” بعد 23 عامًا

حائل- البلاد

يشهد رالي حائل تويوتا الدولي 2025 عودة نجم الراليات القطري سعيد الهاجري لميدان الرالي، بعد توقفه عن المشاركة 23 عامًا، وهو الذي كان له إسهامات تاريخية، ومن أوائل المتسابقين العرب الذين فتحوا المسارات، وشقّوا الطرق الوعرة في الراليات الصحراوية لباقي المتسابقين. يأتي اسم سعيد الهاجري على رأس قائمة فئة الأساطير، التي أدرجت هذه السنة- لأول مرة- في رالي حائل بمناسبة نسخته 21، بجانب عدد من الأساطير، وهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبطل الراليات السعودي عبد الله باخشب، وبطل الراليات السعودي أحمد الصبان، وبطل الراليات العُماني حمد الوهيبي، بالإضافة للفائز بأول نسخة للرالي، ابن حائل البطل فرحان الغالب.

من جهته، أوضح سعيد الهاجري الملقب بـ “ملك الكثبان” أنه سعيد جدًا بمشاركته في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، في النسخة المختلفة لرالي حائل تويوتا الدولي، مؤكدًا على أن استعداداته جاءت مُبكّرة بعد انقطاع عن المشاركة في الراليات لمدة 23 عامًا، مُبيّناً بأن آخر سباق شارك فيه كان رالي داكار 2002م المقام في قارة أفريقيا، وحقق فيه المركز السادس.

الجدير ذكره، أن انطلاقة الهاجري في عالم السباقات كانت عام 1976، في دولة قطر، تلتها إنجازات ذهبية حصل عليها خلال مسيرته؛ أبرزها تحقيقه لبطولة الشرق الأوسط عامي 1984م و1985م، والمركز الأول في رالي تونس” بطولة العالم للريد الصحراوي” عام 1993م، والمركز الثاني في رالي القارات بالبرتغال عام 1989م، والمركز الرابع في باها أمريكا “فورد برنكو”، والمركز الأول في رالي الفراعنة بمصر عام 1985م، والمركز الأول في رالي عُمان 1984م، كما حقق ذات المركز في رالي قطر الدولي ضمن بطولة الشرق الأوسط لأعوام 1983م، 1984م، 1985م، 1987م، 1989م و1992م وكذلك المركز الأول في رالي الأردن الدولي أعوام 1983م ، 1985م و1986م، كما يعتبر الهاجري أول متسابق عربي يسجل نقاطًا في تاريخ البطولات العالمية، عندما احتل المركز الرابع في الترتيب العام برالي اكروبوليس اليوناني ضمن بطولة العالم.