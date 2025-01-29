«برنامج أنتمي».. نموذج للابتكار في مختبر التاريخ الوطني

البلاد- الرياض

أبرزت دارة الملك عبدالعزيز خلال مشاركتها في فعاليات مختبر التاريخ الوطني، برنامجها” أنتمي” مقدمة أنموذجًا للابتكار في تقديم التاريخ الوطني بأساليب عصرية، تجمع بين التعليم والترفيه.

ويعرف جناح البرنامج بأهدافه وأبرز إنجازاته منذ انطلاقه في نوفمبر 2023، مع عرض مجموعة من المواد المرئية المبتكرة، التي تنقل الزوار في رحلة عبر عصور تاريخية بأسلوب ممتع وجذاب، وتشمل المنتجات البارزة” أنتمي كوميكس”، ومسلسل “يعرب”، وتطبيقات” رؤيتنا” و” ملوك السعودية”، و”بودكاست جلسة تاريخية”، إلى جانب العديد من المنتجات الجديدة المقرر إطلاقها في العام الجاري.

كما يشارك” أنتمي” في تفعيل مسابقة مسلسل” يعرب” على مسرح مختبر التاريخ الوطني، وهي مسابقة تفاعلية موجهة لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية من زوار المختبر من الرحلات المدرسية، عبر سرد تاريخي للحضارات في الجزيرة العربية بأسلوب شيق يمزج الواقع بالخيال، ما يضفي طابعًا ترفيهيًّا وتعليميًّا على المسابقة.

ويهدف برنامج” أنتمي” إلى تعزيز الهوية الوطنية والتعريف بالتاريخ الوطني من خلال منتجات رقمية وغير رقمية؛ تستهدف مختلف الفئات العمرية، خاصة الناشئة واليافعين، بأسلوب مبتكر يمزج بين التعليم والترفيه. كما يسعى البرنامج إلى تقديم العمق التاريخي والثقافي والجغرافي للمملكة بأساليب تناسب روح العصر.

ويمثل برنامج” أنتمي” أحد أبرز نماذج الإبداع في مختبر التاريخ الوطني، حيث يسهم في تحقيق أهداف دارة الملك عبدالعزيز من خلال توثيق تاريخ المملكة بطرق حديثة ومبتكرة، متماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز الهوية الوطنية، وإثراء المعرفة باستخدام التقنيات الحديثة.