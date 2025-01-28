الإقتصاد

بنك إس تي سي يبدأ مزاولة عملياته المصرفية في المملكة

صحيفة البلادaccess_time29 / رجب / 1446 هـ      28 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عدم الممانعة من بدء مزاولة بنك إس تي سي “STC Bank” عملياته المصرفية في المملكة.

 وتأتي هذه الخطوة، في إطار أهداف البنك المركزي السعودي الرامية إلى دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي والمنافسة في القطاع المصرفي، بما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي على نحو خاص، والاقتصاد السعودي بعامة.

 وتواصل “ساما” بذل الجهود لتعزيز قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي، وزيادة إسهاماته في تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية السعودية 2030، المتواكبة مع تعزيز مبدأ الشمول المالي، وذلك من خلال تمكين رواد الأعمال والمؤسسات المالية من تقديم الخدمات المالية في الأسواق السعودية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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