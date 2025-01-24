وزارة الحج والعمرة تفوز بجائزة القمة العالمية “WSA” لعام 2024

جدة : البلاد

حققت وزارة الحج والعمرة إنجازًا عالميًا جديدًا بحصولها على جائزة القمة العالمية “WSA” بكونها الفائز الوحيد من المملكة العربية السعودية لعام 2024 عن مشروع “منظومة نسك” ضمن فئة الثقافة والتراث؛ وذلك عقب منافسة قوية مع أكثر من 900 مشروع تقني من 160 دولة، مما يعكس ريادة المملكة في تطوير حلول تقنية مبتكرة تُعزّز تجربة ضيوف الرحمن وتُبرز القيم الثقافية والتراثية.

وتعد جائزة القمة العالمية “WSA” التي تأسست عام 2003؛ من أهم الجوائز العالمية التي تحتفي بالمبادرات الرقمية المؤثرة. وتُمنح الجائزة كل عامين، بمشاركة أكثر من 186 دولة؛ وتهدف إلى تقليل الفجوة الرقمية عالميًا من خلال تكريم التطبيقات الذكية والمحتوى الإلكتروني المتميز، إلى جانب أنها من أبرز المبادرات الأممية التي يتبناها الاتحاد الدولي للاتصالات.

ويُجسد هذا الفوز جهود وزارة الحج والعمرة في دعم التحول الرقمي الشامل الذي يُعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ حيث طورت الوزارة منظومة “نسك” كحزمة من الحلول التقنية المبتكرة التي تُيسر أداء المناسك، وتُعالج التحديات، وتُعزز الكفاءة التشغيلية، وعليها تم اختيار منظومة نسك ضمن الحلول الأكثر تأثيرًا.

ومن أبرز إنجازات منظومة “نسك” تطوير أنظمة رائدة مثل بطاقة نسك، ونسك مسار، وأنظمة التفويج؛ التي أسهمت في تحسين الإجراءات وتطويرها. كما يولي تطبيق “نسك” اهتمامًا خاصًا بإبراز معالم السيرة النبوية والوجهات الثقافية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تم إضافة أكثر من 150 معلمًا بارزًا تشمل المتاحف، والآثار، والمطاعم، والمقاهي، والوجهات السياحية، وما يُثري تجربة المستخدمين داخل التطبيق.

ويُتيح تطبيق “نسك” الفرصة لأكثر من 400 مرشد مرخص لتقديم رحلات استكشافية مُخصصة لضيوف الرحمن، إلى جانب إضافة أكثر من 100 جولة استكشافية؛ تسلط الضوء على معالم مكة والمدينة؛ مما يُعزز فهم الزوار للتراث الإسلامي ويخلق تجربة روحانية وثقافية متكاملة.

ويأتي هذا الإنجاز بفضل الله ثم نتيجة للتوجيهات والدعم الكبيرين اللذين يحظى بهما قطاع خدمة ضيوف الرحمن من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، ضمن رسالة المملكة في تسخير التقنية لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وإثراء رحلتهم من البداية إلى النهاية، تأكيدًا لريادة السعودية في تقديم تجربة فريدة ومتكاملة لضيوف الرحمن.

من جهتها أعربت وزارة الحج والعمرة عن فخرها بهذا الإنجاز العالمي، مؤكدةً التزامها المستمر بتطوير الحلول التقنية التي تضمن استدامة الجودة في قطاع الحج والعمرة، مع تمكين ضيوف الرحمن من الوصول بسهولة إلى الخدمات الذكية،،وتمكينهم من أداء الحج والعمرة والزيارة بكل يسر وطمأنينة.