كافد يعزز  ريادته التقنية بثلاث شهادات تميز  عالمية من “وايرد سكور”

الرياض : البلاد

حصل مركز الملك عبد الله المالي (كافد)، الوجهة الرئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في المملكة العربية السعودية، على ثلاث شهادات تميز من مؤسسة “وايرد سكور”، الرائدة عالميًا في مجال تقييم وتطوير تقنيات المباني والاتصال الرقمي. جاءت هذه الشهادات تقديرًا لإنجازات كافد المتميزة في مجالات الأمن السيبراني، وإدارة البيانات، وتكامل الأنظمة، مما يعزز ريادته في تقديم بنية تحتية ذكية تدعم الابتكار الحضري.

ويُجسد هذا الإنجاز الجديد التزام كافد بتطبيق أفضل الممارسات التقنية؛ حيث تعكس شهادة الأمن السيبراني قدراته في حماية الأصول الرقمية وتأمين بيئة الأعمال والمجتمع، بينما تؤكد شهادة إدارة البيانات كفاءته في تحسين دقة البيانات وتوحيدها، وضمان سهولة الوصول إليها لتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومن جهة أخرى، تُسلط شهادة تكامل الأنظمة الجهود البارزة في تصميم شبكة تقنية موحدة تمكّن الأتمتة والاتصال بين جميع مباني المدينة الذكية والتي تتضمن 95 مبنًا.

يمتد كافد على مساحة 1.6 مليون متر مربع في قلب العاصمة، وهو أكبر مركز أعمال وأسلوب حياة حاصل على شهادة LEED البلاتينية على مستوى العالم، وأول مدينة عمودية في المملكة. ويجمع كافد بين تقنيات حضرية متقدمة تشمل أنظمة مواقف السيارات الذكية، والتحكم الرقمي في أنظمة التدفئة والتكييف، وحلول الطاقة الشمسية، مما يعزز مكانة الرياض كمحور عالمي للأعمال والابتكار.

وخلال حدث افتراضي نظمته وايرد سكور في تاريخ 23 يناير تحت شعار “تطلعات 2025″، أرسى رامز الفايز، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في كافد: “يشرفنا الحصول على شهادات التميز من وايرد سكور، وهو إنجاز يعكس التزام كافد بتقديم بيئة ذكية متطورة تمزج بين الاتصال الرقمي والبنية التحتية الحديثة لتلبية متطلبات الأعمال والحياة الحضرية. ومع رؤية المملكة 2030، يواصل كافد قيادة مسيرة التحول الرقمي، موفرًا تجربة حضرية متكاملة تدعم مكانة الرياض كمدينة عالمية ومركز اقتصادي رائد.”

يُذكر أن هذا الإنجاز يأتي بعد حصول كافد في يوليو 2024 على شهادة “سمارت سكور” للأحياء الحضرية، لتكون بذلك أول منطقة في الشرق الأوسط وأفريقيا تُمنح هذا التقدير، بفضل بنيتها التحتية الرقمية المبتكرة التي توفر تجربة متكاملة للحياة والعمل والترفيه، وتعزز الابتكار في تطوير الأحياء الحضرية المستقبلية.