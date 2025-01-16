وزير الخارجية ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان تعزيز العلاقات

سنغافورة – واس

استقبل دولة رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية سنغافورة السيد لورانس ونغ، أمس، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية سنغافورة.

وفي بداية الاستقبال، نقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- لدولته وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية سنغافورة المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل دولته تحياته وتقديره للقيادة الرشيدة- حفظها الله – وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهمية استمرار التنسيق الثنائي، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.

وفي وقت سابق أمس، التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة سنغافورة، بمعالي وزير خارجية جمهورية سنغافورة، الدكتور فيفيان بالاكريشنان.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.

وعقب اللقاء، وقع سمو وزير الخارجية، ومعالي وزير خارجية سنغافورة، مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ما يعكس مضي المملكة وسنغافورة قدمًا في تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتنموية، والسعي لرفع حجم التبادل التجاري الذي بلغ مليار دولار في عام 2024م، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين.

واختُتم اللقاء بإحاطة إعلامية ألقاها سمو وزير الخارجية، أشار فيها إلى أن تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين يُعد فرصة ثمينة لتعزيز التعاون والشراكة في مختلف القطاعات، لا سيما في إطار المبادرات المرتبطة برؤية المملكة 2030، مؤكدًا سموه بأن سنغافورة تُعد واحدة من أهم المراكز المالية في العالم، وأن المملكة تتطلع إلى مواصلة التعاون معها لتحقيق فوائد اقتصادية أوسع.

من جهة ثانية، أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أمس، اتصالًا هاتفيًا بمعالي وزير خارجية روسيا الاتحادية السيد سيرجي لافروف.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات الإقليمية.