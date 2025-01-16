هيئة المتاحف تحتضن معرض «مانجا هوكوساي»

البلاد – الرياض

افتتح أمس المتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس، معرض “مانجا هوكوساي مانجا”، بحضور سفير اليابان لدى المملكة ياسوناري مورينو، الذي يقيمه بالتعاون مع السفارة اليابانية ومؤسسة اليابان.

ويقدّم هذا المعرض الدولي الفريد الذي يُستضاف لأوّل مرة في دولة عربية إبداعات الفنان الياباني الراحل كاتسوشيكا هوكوساي، أحد أبرز رموز الفن الياباني التقليدي. ويسلّط المعرض الضوء على الإرث الفني الذي تركه هوكوساي من خلال مجموعة أعماله التي صدرت عام 1814م بعنوان “هوكوساي مانجا”، متضمّنةً أكثر من أربعة آلاف رسم تخطيطي موزعة على 15 مجلدًا، وتناولت مشاهد متنوعة مثل الحياة اليومية، والمناظر الطبيعية، وحتى المخلوقات الطريفة، مما شكل بداية لعصر جديد في فن الرسوم اليابانية.



وقد حظيت أعمال هوكوساي بشهرة واسعة خلال فترة إيدو (1603- 1868)، حيث استمرت إصدارات المجلدات حتى عام 1834م. ويشكل معرض “مانجا هوكوساي مانجا” نافذة على التاريخ الفني العريق لفن المانجا، ورغم وفاته عام 1849م، بقيت أعماله شاهدة على عبقريته الفنية، وألهمت أجيالًا متعاقبة من الفنانين في اليابان والعالم، وأسهمت في تطور فن المانجا الحديث ويُبرز الصلة الوثيقة بين الرسومات الكلاسيكية وفنون القصص المصورة الحديثة.

كما يتيح للزوار فرصة استكشاف رحلة تطور هذا الفن من جذوره التقليدية إلى شكله المعاصر المبدع، حيث يستمرّ المعرض حتى 8 فبراير المقبل والتذاكر متاحة على منصة (WeBook).

يُذكر أنّ المتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس “ساموكا”، هو أول متحف للفن المعاصر في المملكة، ويسعى إلى عرض أبرز الممارسات الفنية المعاصرة، وتمكين الفنانين المعاصرين السعوديين، وتعزيز التواصل والتبادل بين الفنانين المحليين والعالميين، مساهمًا بذلك في بناء مستقبل الفن المعاصر في المملكة والمنطقة.