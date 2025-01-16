في دوري يلو| نيوم يتعثر أمام الزلفي.. والعربي يتخطى العدالة.. والجبلين يكسب الباطن

حائل- خالد الحامد
ألحق فريق الزلفي الخسارة الثالثة بنظيره نيوم في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه عليه 1/2 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم لحساب الجولة 17 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل عمار الخيبري، والبرازيلي دييجو ميراندا هدفي الزلفي، بينما جاء هدف نيوم الوحيد عن طريق السنغالي مباي دياني من ركلة جزاء.
بهذا الفوز، رفع الزلفي رصيده إلى 20 نقطة، وفي المقابل، تجمد رصيد نيوم عند 30 نقطة بالمركز الأول.
وتغلب فريق العربي على مضيفه العدالة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بين الفريقين على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.
سجل رباعية العربي محمد منصور، ومصلح الشيخ، وأحمد المولد، وعلي الزقعان، وللعدالة مدافع العربي أحمد المولد خطأً في مرماه، ورضا بن سايح.
هذا الفوز، رفع رصيد العربي إلى النقطة 29، وصعد إلى ثالث الترتيب مؤقتًا. في المقابل، تجمد رصيد العدالة عند النقطة 29 أيضًا بالمركز الثاني.
وفي حائل، قاد معاذ الحبيب لاعب الجبلين، فريقه إلى فوز ثمين على الباطن، بهدفين مقابل هدف، بعد أن سجل هدفًا قاتلًا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.
تقدم الجبلين بهدف السبق عن طريق البرازيلي جيسون سوزا، وتمكن الباطن من التعديل بواسطة وليد الشنقيطي في الدقيقة 33، قبل أن يخطف الجبلين هدفًا ثمينًا عبر الحبيب منحه النقاط الثلاث، رافعًا رصيده إلى 25 نقطة، فيما بقي الباطن على نقاطه الـ20.
🔚 نهاية المباراة#الزلفي 2️⃣#نيوم 1️⃣
⚽️ شاهد الأهداف..⤵️#الزلفي_نيوم | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/jFanFsya5n
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 16, 2025
🔚 نهاية المباراة#الجبلين 2️⃣#الباطن 1️⃣
⚽️ شاهد الأهداف ..⤵️#الجبلين_الباطن | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/vH1wnTkY09
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 16, 2025