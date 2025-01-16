غدًا.. انطلاق بطولة بولو الصحراء في العلا

تنطلق غدًا الجمعة، منافسات بطولة ريتشارد ميل لبولو الصحراء 2025، المعتمدة من الاتحاد الدولي للبولو في نسختها الرابعة، والتي ستقام في محافظة العلا، بمشاركة 18 لاعباً من 6 فرق، قُسّمت إلى مجموعتين وهي العُلا ودادان وعكمة (المجموعة الأولى) وبنتلي وبدجت وريتشارد ميل (المجموعة الثانية)، وذلك خلال الفترة من 17-18 يناير 2025، بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبحضور السيد بييرو ديلير رئيس الاتحاد الدولي للبولو، وعمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو.
ستفتتح البطولة بمنافسات المجموعة الأولى حيث يلتقي فريقا دادان وعكمة عند الـ1.30 ظهراً في قرية الفرسان، حيث يمثّل دادان كل من ميا كامبياسو والأمير عباس بن علي (الأردن)، وميغيل موريل، فيما يمثّل فريق عكمة كل من ناتشو فيغيراس، والأمير حمزة بن عباس (الأردن)، وبلوي بينساينج.
فيما تنطلق منافسات المجموعة الثانية عند الـ3.45 عصراً بمواجهة بنتلي وبدجت، ويمثّل فريق بنتلي، الأمير سلطان بن خالد الفيصل وسارة سيجل ماغنس، وبوروتو كامبياسو، فيما يمثل بدجت ميلي هاين وهاري ميدينا؛ وفيليب مولر.
وكانت الفرق الـ 6 قد أجرت تدريباتها الأخيرة اليوم الخميس في قرية الفرسان بمحافظة العلا، استعداداً لانطلاق منافسات البطولة.
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