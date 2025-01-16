شاهد| الهلال يكتسح الفتح بـ 9 أهداف نظيفة

البلاد- جدة
دك فريق الهلال شباك ضيفه الفتح بتسعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس بملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر دوري روشن السعودي.
انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بأربعة أهداف جاءت بواسطة كل من كاليدو كوليبالي ورينان لودي وماركوس ليوناردو وسيرجي سافيتش في الدقائق 20 و39 و45+6 و45+9.
وفي الشوط الثاني، نجح لاعبو الهلال في إضافة خمسة أهداف أخرى، بواسطة كل من ماركوس ليوناردو “هدفين” وعبدالله الحمدان ومالكوم في الدقائق 54 و64 و89 و90+5، وسجل في مرماه لاعب الفتح فيصل عبدالواحد في الدقيقة 90+8.
ونجح ليوناردو في تسجيل “الهاتريك” الثاني له في دوري روشن هذا الموسم بعد ثلاثية كريم بنزيما لاعب الاتحاد في مرمى الوحدة.
الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة 40 ليتصدر الفريق صدارة ترتيب دوري روشن بفارق 3 نقاط عن الاتحاد.
بتسعة أهداف 9️⃣
الهلال يقسو على الفتح🔵✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي
#الهلال_الفتح | #SSC pic.twitter.com/uvBWC5C9Te
— SSC (@ssc_sports) January 16, 2025