شاهد| الاتحاد يتغلب على الرائد برباعية

البلاد- جدة
استعاد فريق الاتحاد نغمة الانتصارات، ونجح في تحقيق فوز عريض على حساب ضيفه الرائد برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.
انتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين نظيفين سجلهما كل من كريم بنزيما، وستيفن بيرغوين في الدقيقتين 21، و 45 +7.
وفي الشوط الثاني، سجل نايف هزازي هدف تقليص الفارق للرائد في الدقيقة 58، ثم أضاف الاتحاد هدفين بواسطة عبدالرحمن العبود و حسام عوار مع الدقيقتين 71 و 77.
الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 40 متساويًا مع الهلال، الذي يتفوق في الصدارة بفارق الأهداف، وتجمد رصيد الرائد عند النقطة 14 محتلاً المركز الثالث عشر.
الاتحاد يقسو على الرائد برباعية 🟡✔️
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الرائد | #SSC pic.twitter.com/ELMKmFbUAi
— SSC (@ssc_sports) January 16, 2025