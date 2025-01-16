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شاهد| الاتحاد يتغلب على الرائد برباعية
الرياضة

شاهد| الاتحاد يتغلب على الرائد برباعية

صحيفة البلادaccess_time17 / رجب / 1446 هـ      16 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

استعاد فريق الاتحاد نغمة الانتصارات، ونجح في تحقيق فوز عريض على حساب ضيفه الرائد برباعية مقابل هدف،  في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين نظيفين سجلهما كل من كريم بنزيما، وستيفن بيرغوين في الدقيقتين 21، و 45 +7.

وفي الشوط الثاني، سجل نايف هزازي هدف تقليص الفارق للرائد في الدقيقة 58، ثم أضاف الاتحاد هدفين بواسطة عبدالرحمن العبود و حسام عوار مع الدقيقتين 71 و 77.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 40 متساويًا مع الهلال، الذي يتفوق في الصدارة بفارق الأهداف، وتجمد رصيد الرائد عند النقطة 14 محتلاً المركز الثالث عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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