رالي داكار- السعودية| الراجحي ينتزع الصدارة ويقترب من تتويج تاريخي

وقطع إكستروم مسافة المرحلة التي بلغت 384كلم بزمن 4 ساعات و19 دقيقة و27 ثانية بفارق 41 ثانية أمام العطية، حامل اللقب خمس مرات، ودقيقة و45 ثانية أمام الراجحي الذي استفاد من حلول متصدر الترتيب العام السابق الجنوب أفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) خامساً بفارق 10 دقائق و23 ثانية عن السويدي.

وبات الراجحي يتفوق بفارق 6 دقائق و11 ثانية عن الجنوب أفريقي قبل المرحلة الثانية عشرة الأخيرة المقررة الجمعة في شبيطة.

وقال السعودي البالغ من العمر 43 عاماً عند نهاية المرحلة الخاصة التي بلغت مسافتها 152كلم: «كنت أعلم أنني قادر على القيام بذلك. لقد وثقت بنفسي وهاجمت».

وستكون المرحلة الأخيرة رمزية على مسافة 131كلم فقط بينها 61 كلم مرحلة خاصة، ويبدو من الصعب تعويض التأخير بالنسبة للجنوب أفريقي، ومن المفترض أن يؤدي ذلك، في غياب أي مفاجآت، إلى التتويج الأول للسعودي في رالي داكار والذي يتخذ من السعودية مقراً له منذ عام 2020.

وقال لاتيغان: «لم يكن بوسعنا أن نؤدي بشكل أفضل اليوم، لقد حاولت كل شيء. لست خبيراً في الكثبان الرملية، لكنني سعيد بالوصول إلى خط النهاية بالسيارة سليمة».

وأضاف: «إنه أمر رائع، لقد قدمنا أداءً جيداً جداً في رالي داكار مع عروض جيدة وأخرى سيئة، ولكن بشكل عام أنا سعيد».

وبحسب الترتيب العام لفئة السيارات جاء في الصدارة السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف) 51:53:36 ساعة يليه الجنوب أفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) بفارق 6:11 دقائق وثالثاً السويدي ماتياس إكستروم (فورد) بفارق 22:34 دقيقة ثم القطري ناصر العطية (داسيا) بفارق 26:50 دقيقة فالأميركي ميتشل غوثري (فورد) بفارق 59:26 دقيقة.

وفي فئة الدراجات، كان الفوز من نصيب الإسباني توشا شارينا (هوندا) في مرحلة تم اختصارها من 308كلم إلى 152كلم بسبب الضباب، وبقي الأسترالي دانيال ساندرز في صدارة الترتيب العام رغم حلوله سادساً بفارق 7 دقائق و31 ثانية.

وقلص شارينا الفارق من 16:31 دقيقة إلى تسع بينه وبين ساندرز الذي يملك فرصة جيدة جداً كي يصبح ثاني أسترالي يفوز برالي داكار على متن دراجة نارية بعد توبي برايس (2016 و2018).

وبدأت المرحلة الحادية عشرة متأخرة ثلاث ساعات بسبب الضباب الصباحي الذي منع مروحيات المنظمين من الإقلاع.

وأجبرت الظروف الجوية المنظمين على إيقاف مسار الدراجات النارية في المرحلة الخاصة عند الكيلومتر 152 لتجنب اضطرار الدراجين إلى القيادة في الظلام.

واستكمل منصة التتويج في مرحلة اليوم الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس (كيه تي إم) والفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا)، في المركزين الثاني والثالث توالياً بفارق 33 ثانية و57 ثانية خلف شارينا.

ويحتل فان بيفيرين أيضاً المركز الثالث في الترتيب العام المؤقت، بفارق 15 دقيقة و50 ثانية خلف ساندرز.

وفي الترتيب العام لفئة الدراجات النارية كان الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي إم) أولاً بزمن 52:13:34 ساعة يليه الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 9:00 دقائق وثالثاً الفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا) بفارق 15:50 دقيقة ثم الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (كيه تي إم) بفارق 22:16 دقيقة وخامساً الأميركي ريكي بريبيك (هوندا) بفارق 28:35 دقيقة.