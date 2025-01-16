حمد مطبقاني مساعدا للأمين العام لهيئة الصحفيين السعوديين

جدة : البلاد

أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين عضوان بن محمد الأحمري قراراً بتعيين حمد مطبقاني مساعداً للأمين العام للهيئة.

وسبق أن ترأس مطبقاني رئاسة تحرير صحيفة البلاد وأشرف على على مشاريع تحول رقمي إعلامية ومستشارا في مجال التسويق والحملات الإعلامية والعلاقات العامة متخصصا في الاستراتيجية الاتصالية في شركة بورسون.

ويحمل مطبقاني بكالوريوس إعلام من جامعة غرب انجلترا في مدينة بريستول.

وعن القرار صرح رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين عضوان الأحمري أن التعيين يأتي ضمن خطة الهيئة في إعادة الهيكلة ودعم الأمانة العامة بالطاقات الإعلامية التي ستساعد في تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة وتحقيق تطلعات أعضاء الهيئة.