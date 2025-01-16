بعد تحقيقه للمركز الأول في منافسة “فنلندا”| راكان الراشد يُنافس في بطولة الشرق الأوسط للراليات

الدمام-البلاد

يستعد بطل الراليات السعودي راكان الراشد للمشاركة في بطولة الشرق الأوسط للراليات (MERC) لعام 2025، وذلك بعد انتزاعه للمركز الأول في سباق “جاري بيكا” الذي أقيم في مدينة هارتولا الفنلندية في 19 أكتوبر الماضي. وفي أولى جولات هذا العام، سيسابق الراشد في الجولة الافتتاحية التي ستقام في عُمان من 23 إلى 25 يناير، تليها جولة قطر من 6 إلى 8 فبراير، تتبعها جولة المملكة من 1 إلى 3 مايو، وتشمل البطولة أيضاً جولات أخرى في كل من لبنان والأردن وقبرص. وتُعد هذه المشاركة محطة مهمة في مسيرة الراشد الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 13 عاماً في سباقات الراليات.

تأتي جولة المملكة كجزء من الاستعدادات لاستضافة الجولة النهائية من بطولة العالم للراليات (WRC) في ديسمبر من نفس العام بمدينة جدة. ويُتوقع أن تستفيد هذه الجولة من المسارات التي سيتم استخدامها لاحقاً في الحدث العالمي، ما يعكس الجهود المبذولة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ووزارة الرياضة لجعل المملكة مركزاً عالمياً لرياضات السيارات.

راكان الراشد، الذي خاض أكثر من 40 سباقاً دولياً في 9 دول مختلفة، يعتبر هذه المشاركة فرصة جديدة للمنافسة على الساحة الدولية. وصرح الراشد قائلاً: “المشاركة في بطولة الشرق الأوسط للراليات محفز كبير ودافع للاستمرار في تحقيق الإنجازات. أطمح أن أساهم في تعزيز الصورة المشرقة للرياضيين السعوديين في مختلف منافسات رياضات السيارات العالمية”.

يُذكر أن الراشد بدأ مسيرته المهنية في رياضة الراليات عام 2011، وتنوعت مشاركاته بين الراليات الصحراوية والإسفلتية والثلجية، محققاً مراكز متقدمة وقطعاً لمسافات تجاوزت 10 آلاف كيلومتر. ومن المتوقع أن تكون مشاركته في MERC 2025 إضافة مميزة لمسيرته الغنية بالإنجازات.

تُعد بطولة الشرق الأوسط للراليات واحدة من أبرز البطولات الإقليمية التي تُنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات (FIA). وتأتي استضافة المملكة للجولة كجزء من رؤيتها لتعزيز حضورها في رياضة المحركات على المستوى العالمي، تمهيداً لاستضافة أولى جولات WRC في ديسمبر 2025.