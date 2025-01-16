الدرعية يسعى لضم ثنائي الهلال

البلاد- جدة

يسعى نادي الدرعية- الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية- إلى التحرك بخطوات متأنية نحو جلب صفقات من العيار الثقيل؛ من أجل حجز مقعد في دوري روشن في أقرب وقت ممكن، ضمن مخطط طويل الأمد يطمح إلى مزاحمة كبار الأندية على الألقاب.

وقد فتح الدرعية قنوات اتصال في أكثر من اتجاه؛ من أجل تدعيم الصفوف بأصحاب الخبرات الكبيرة في الانتقالات الصيفية المقبلة لمساعدة الفريق على المضي نحو ساحة الكبار، وذلك بعدما بات على مرمى حجر من التأهل إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

ويستهدف متصدر ترتيب المجموعة «B» فيدوري الدرجة الثانية الدخول في مفاوضات جادة مع عدد من لاعبي دوري روشن للمحترفين الذين دخلوا الفترة الحرة، من أجل الظفر بصفقات مجانية قادرة على تعزيز قدرات الفريق، في مشهد يضم مجموعة من الأسماء الرنانة.

وكشف برنامج «الأول» أن الدرعية يرغب في إبرام صفقتين من نادي الهلال، بالدخول في مفاوضات مع علي البليهي وياسر الشهراني مع دخول ثنائي المنتخب السعودي الفترة الحرة في يناير الجاري، على نحو يسمح لهما بالتوقيع لأي نادٍ دون العودة إلى إدارة الزعيم.

وكان الدرعية المملوك لصندوق الاستثمار العامة، قد نجح في ضم العديد من الصفقات القوية في ميركاتو الصيف الفائت، بالتعاقد مع المالي موسى ماريجا، نجم الهلال السابق، ومهاجم منتخب الرأس الأخضر والأهلي السابق؛ جوليو تافاريس، والمخضرم وليد عبدالله، حارس مرمى النصر.

ويتصدر الدرعية سلم ترتيب المجموعة «B» من دوري الدرجة الثانية السعودي، برصيد 49 نقطة بعد مرور 19 نقطة من عمر الموسم، بفارق 11 نقطة أمام المطارد المباشر جرش، جمعها من الفوز في 16 مباراة، مقابل تعادل وحيد، فيما عرف طعم الخسارة مرتين.