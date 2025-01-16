«الإعلام» تعزز التعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز

البلاد – جدة

عقد معالي مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، اجتماعًا مع رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى في مقر الجامعة بجدة.

واستعرض معاليه في مستهل اللقاء أبرز المشروعات والمبادرات، التي تقدمها الوزارة في مختلف المجالات الإعلامية، إلى جانب تقديم عرض تعريفي عن الأكاديمية. كما ناقش الجانبان آفاق التعاون وتعزيز العمل الإعلامي القائم، وتمكين الكفاءات والقدرات المتخصصة، وتوفير مساحات إبداعية إعلامية تواكب الفعاليات والمناسبات التي تستضيفها المملكة.

وقد شهد مساعد وزير الإعلام ورئيس الجامعة مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الأكاديمية والجامعة؛ لدعم مسارات التعليم الإعلامي، وتدريب وتأهيل الكفاءات الإعلامية الشابة، بما يواكب مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي مستدام. وقَّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للأكاديمية المهندس خالد بن عابدين زين العابدين، ونائبة رئيس الجامعة للشؤون التعليمية المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم.