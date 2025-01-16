الأهلي يفاوض الإيطالي أليجري لخلافة يايسله

البلاد- جدة ذكرت تقارير اليوم الخميس دخول إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مع المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق.

وقال الإعلامي جيانلوكا دي مارزيو، عبر منصة “إكس” إن الأهلي بدأ في التحرك للتفاوض مع أليجري لخلافة الألماني ماتياس يايسله في الموسم المقبل. واستقرت إدارة الأهلي على تعيين مدير فني جديد بعد نهاية الموسم الجاري بدلاً من يايسله بعد الخسارة التي تلقاها الفريق على يد الخلود الصاعد هذا الموسم من دوري يلو. وتأرجحت نتائج الأهلي هذا الموسم، حيث بدأ الفريق بشكل سيئ وبهزائم متعددة أشهرها على يد الجندل في مستهل مشواره ببطولة كأس الملك، قبل أن يستعيد “الراقي” الثقة رويدًا رويدًا، إلا أن الخسارة أمام الخلود أعادت دراسة الإدارة في الإطاحة بالمدرب يايسله. وفي الوقت نفسه، يسير الأهلي بخطوات ثابتة في مشواره بدوري أبطال آسيا؛ حيث نجح في التأهل إلى ثمن النهائي.