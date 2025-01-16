أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس أمناء «قبس»

البلاد – الدمام

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس أمناء جمعية قبس للقرآن والسنة والخطابة أمس، الاجتماع السادس لمجلس أمناء الجمعية، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وعدد من أصحاب السمو والمعالي.

ودشن سمو أمير المنطقة الشرقية، خلال الاجتماع، مسابقة الشيخ سليمان الحماد- رحمه الله- الأسرية التي تهدف إلى ربط الأسرة بمصدري الهداية كتاب الله وسنة رسوله، وبث روح المنافسة في البيت المسلم. كما دشن وحدة التطوع بالجمعية، التي تأتي انسجاما مع رؤية 2030 في العمل التطوعي؛ لتحقيق بذور العطاء وتماسك المجتمع وتنمية المهارات المتنوعة.

من جانبه، أكد صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي المشرف العام على الجمعية، أن الجمعية تسير على نهج الحكومة الرشيدة وتعمل في نطاق تعليمات وتنظيمات وزارة الشؤون الإسلامية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

من جهته، قدم رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور أحمد بن حمد البوعلي تقريرًا عن 2024 والطموحات المستقبلية لـ 2025. وفي الختام، تم تكريم عدد من شركاء النجاح، وقدمت هدية تذكارية لسموه.