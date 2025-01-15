مانجا للإنتاج تحتفي بإطلاق لعبة “داينستي واريورز: ORIGINS” في الرياض

الرياض : البلاد

نظمت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، أمس حدثًا خاصًا بعنوان XP25 في الرياض، احتفاءً بإطلاق لعبة “داينستي واريورز: ORIGINS” الشهيرة ذات تصنيف AAA في المنطقة وهي اللعبة التي طورتها شركة كوي تيكمو، على أن تقوم شركة مانجا للإنتاج بنشرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور منتج السلسلة أوبا ماساتومو وفريق تطوير اللعبة وعدد من أصحاب الشأن في مجال الترفيه.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، في كلمة خلال الحفل: “نفخر اليوم بإطلاق لعبة “داينستي واريورز: ORIGINS” بالتعاون مع شركة كوي تيكمو العالمية”، وتمثل هذه الشراكة خطوة إستراتيجية نحو تعزيز مكانة الشباب السعودي في صناعة الألعاب، ودعم التوسع الإقليمي والعالمي، ونسعى من خلالها إلى تقديم تجربة فريدة لشركائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يسهم في تطوير منظومة صناعة المحتوى الإبداعي في المملكة”.

من جانبه قال منتج السلسلة أوبا ماساتومو: “إن هذه الشراكة ليست مجرد توزيع للعبة، بل تتجاوز ذلك لتشمل تعريب اللعبة إلى اللغة العربية، مما يمنح الجماهير في المنطقة تجربة غنية ومتكاملة، ونطمح دائمًا لتطوير ألعاب تحقق نجاحًا عالميًا، ونؤمن بأن الأسواق الواعدة مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تؤدي دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف”، معربًا عن تطلعه بأن تكون هذه هي البداية لمرحلة جديدة من التعاون والإبداع مع مانجا للإنتاج، لتقديم المزيد من الألعاب المميزة التي تُلبي شغف اللاعبين في المنطقة.

وتعد لعبة “داينستي واريورز: ORIGINS” أحدث إصدارات سلسلة “DYNASTY WARRIORS” الشهيرة من كوي تيكمو، وتتيح للاعبين تجربة المعارك الأسطورية ووضع إستراتيجيات تحد مثيرة، وتوفر اللعبة فرصة فريدة للاعبين في عالم الممالك الثلاث الأسطوري للصين القديمة، المليء بالشخصيات البطولية، مما يستهوي عشاق السلسلة القدامى والجدد، ومن المقرر أن يكون الإطلاق الرسمي للعبة في 17 يناير 2025، مع الإشارة إلى أن اللغة العربية ستُتاح في الربع الثاني من هذا العام، لتقديم تجربة أكثر شمولًا للاعبين في المنطقة.

وعرضت مانجا للإنتاج أيضًا فرصة تجربة أحدث ألعابها مثل لعبة “مغامرات أساطير في قادم الزمان” التي قادت وأسهمت كفاءات سعودية موهوبة في عملية تطويرها، والمستوحاة من مسلسل الأنمي السعودي “أساطير في قادم الزمان”، وتستند القصة في اللعبة على حكايات مستوحاة من شبه الجزيرة العربية وتحتوي على شخصيات عديدة وخمسة عوالم فريدة منها “الرياض المستقبلية”، إضافةً إلى لعبة إمبراطورية النمل، ولعبة “السنافر: عالم الأحلام” و”السنافر فيلاج بارتي” التي أُصْدِرَت جزءًا من سلسلة ألعاب نشرت ووزعت وعُربت للعالم العربي من قبل شركة مانجا للإنتاج وذلك من خلال الشراكة مع شركة مايكرويدز الفرنسية.

مما يذكر أن مانجا للإنتاج احتفت العام الماضي كذلك بإطلاق لعبة “مغامرات الفضاء جريندايزر: وليمة الذئاب” ولعبة “السنافر 2: سجين الجوهرة الخضراء” وكذلك لعبة “فلاش باك 2” وكان هذا الحدث بمثابة مناسبة سنوية للاحتفاء بألعاب السنة، في خطوة تؤكد التزام مانجا للإنتاج بتقديم تجارب استثنائية للمجتمع المحلي.