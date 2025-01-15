4 كؤوس في الأسبوع الرابع عشر من موسم سباقات الرياض

الرياض – محمد الجليحي

ينظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيزللفروسية بالرياض الأسبوع الرابع عشر من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاث 79 و 80 و 81 أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 16_17_18 من يناير 2025،بمجموع اثني عشر شوطًا لكل حفل، والتي تختلف في درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة

ونذكر أبرز الأشواط في هذا الأسبوع حيث ينطلق أولى أشواط يوم الخميس في تمام الساعة 3:15 عصراًالمخصص للخيل الفائزة من 0 إلى 1 لأعمار الأربع سنوات فأكثر وعلى مسافة 1200 متر رملي ويُختتم بالشوط الثاني عشر المخصص للأفراس العربية المبتدئة على مسافة 2000 متر .

وفي سباقات يوم الجمعة خصص الشوط العاشر لكأس المملكة المتحدة على مسافة 1800 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال ويتواجد الجواد ديفنديد بشعار المالك مهيدب عبدالله المهيدب كأبرز المرشحين للكأس بتصنيف 110، وكذلك الجواد الملهم القادم من انتصار في مشاركته الأخيرةبشعار المالك احمد الجبرين، وفي ختام الأشواط سيقام كأس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على مسافة2000 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال ومن أبرز المشاركين بالكأس الجواد المبير للمالك نغيمش العجمي وكذلك الجوادان تحزيم والغدف بشعار الأمير فيصل بنخالد بن عبدالعزيز .

وفي سباقات يوم السبت سيقام في تاسع الأشواط كأس إمارة منطقة عسير على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها150 ألف ريال ومن أبرز الخيل المنافسة في هذا الكأس الجواد ابن العاصي للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وكذلك الجواد عالي الهامه لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وفي ختام الأشواط خصص لكأس جامعة الملك خالد علىمسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال وفيهيتواجد مجموعة من الأبطال منهم المان للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وباور اوف بيوتي للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وماي ماب للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز .