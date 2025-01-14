الملاحة الجوية تحصد جائزتي في الكفاءة التشغيلية وأفضل بنية تحتية للملاحة الجوية في الشرق الأوسط

جدة : البلاد

حصدت خدمات الملاحة الجوية السعودية جائزتي، أفضل شركة خدمات ملاحة جوية من حيث الكفاءة التشغيلية في الشرق الأوسط ، وأفضل بنية تحتية للملاحة الجوية في الشرق الأوسط لعام 2024م، والمقدمة من Global Brand ، وذلك في إنجاز جديد ، وسط تنافس مع كبريات شركات الطيران والملاحة الجوية في المنطقة.

وتعد هذه الجوائز من أهم الجوائز العالمية إذ يتم تقييم الشركات وفق معايير دقيقة وتشمل عدة فئات، ويعد الحصول عليها دليلًا واضحًا على مكانة المملكة الرائدة في مختلف القطاعات ومنها قطاع الطيران المدني، ويعكس التزام القيادة الرشيدة – أيدها الله- بدعم كافة القطاعات.

ويأتي هذا الفوز تتويجًا لجهود الشركة المتواصلة في تعزيز السلامة الجوية والكفاءة التشغيلية، وذلك من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات والبنى التحتية المتطورة، وتطوير الكوادر الوطنية، ويعكس التزام الشركة بالتميز والريادة، والجهود التي تبذلها للمحافظة على سلامة الأجواء.

وتضم البنية التحتية لخدمات الملاحة الجوية السعودية أكثر من 1200 جهاز ملاحي موزعة في كافة مناطق المملكة وتغطي مساحة المجال الجوي السعودي الذي تقدر مساحته بأكثر من ميلوني كيلو متر مربع وتضم منظومة الملاحة الجوية السعودية مركزي مراقبة و19 برج مراقبة الجوية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد ، أن هذا الإنجاز يعكس الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة – حفظها الله – واهتمام ومتابعة معالي وزير النقل والخدمات اللوجيستية، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ويؤكد التزام الشركة بتقديم خدمات ملاحة جوية عالمية المستوى، تتجاوز توقعات العملاء وتحقق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأضاف: نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل إنجازاتنا، ويعد حافزًا لمواصلة التطوير والابتكار في مجال الملاحة الجوية، بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ويعد هذا الإنجاز ثمرة جهود فريق عمل متميز يعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف قطاع الطيران المدني.