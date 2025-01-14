نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لرياضة الأساتذة

الدمام-البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لرياضة الأساتذة، سالم بن مساعد الأحمدي، يرافقه عدد من أعضاء اللجنة .

وثمن سمو نائب أمير الشرقية ما حققته لجنة رياضة الأساتذة من إنجازات في المحافل الرياضية، مشيداً بدعم القيادة- رعاها الله- للرياضة والرياضيين.

ورفع الأحمدي شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم وحرصه على دعم الرياضات المختلفة في المنطقة، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له الأثر في تحقيق إنجازات رياضية مميزة على المستويين الوطني والدولي.