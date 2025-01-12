مطوفي حجاج الدول العربية الشريك الاستراتيجي لإكسبو الحج 2025

معاجيني: تدشين مبادرات نوعية لتجويد خدمات ضيوف الرحمن

البلاد : متابعات

تشارك مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) بصفتها شريكًا استراتيجيًا في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وينطلق خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير 2025 في مركز جدة سوبر دوم، بمشاركة دولية واسعة لعرض أحدث الخدمات والمبادرات في قطاع الحج والعمرة.

وتهدف أشرقت عبر ذراعيها “إكرام ضيف” و”رحلات ومنافع” إلى إبراز جهودها في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، إلى جانب مبادراتها التطويرية التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل وتيسير رحلة الحاج في المشاعر المقدسة، وستعرض الشركة خدماتها عبر جناح هو الأكبر في المعرض، معتمدةً على كوادر وطنية ذات كفاءة عالية وأساليب مبتكرة تعكس رؤيتها كشركة رائدة في خدمات الحج والعمرة.

ويشهد المعرض تدشين شركة العمرة المنبثقة عن “أشرقت”، وكذلك تدشين خدمات الحج المباشر (B2C)، إلى جانب إطلاق “بودكاست أشرقت” ومجلة “النسك”، كما ستوقع عددًا من العقود مع مكاتب شؤون الحجاج من مختلف الدول، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ومنها اتفاقيات تقنية عديدة.

وضمن فعاليات المؤتمر، تشارك الشركة في جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، أبرزها الجلسة الرئيسية التي يشارك فيها رئيس مجلس الإدارة محمد حسن معاجيني بعنوان “النهج الاستباقي في خدمات الحج: ضمان جودة وكفاءة الخدمات”، وورشة عمل يقدمها المهندس سامي سرحان حول “الذكاء الاصطناعي في الحج”، كما تسلط الشركة الضوء على نظام “فوج” لإدارة تفويج الجمرات، وورشة حول إدارة الحشود يقدمها الحسين مطلق الشريف.

وأكّد رئيس مجلس الإدارة محمد معاجيني، أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تأتي لاستعراض إنجازات أشرقت وإبراز مبادراتها المستقبلية التي تسعى لتطوير خدمات الحج والعمرة باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يواكب رؤية المملكة 2030، كما سيعلن عن عدد من الأعمال التي تغطي مختلف جوانب رحلة الحاج للفترة المقبلة، والإنجازات التي تشمل الحصول على شهادة “الآيزو”، والعمل خلال المعرض على تكريم شركاء النجاح، وتكريم الفائزين بمسابقة الطهي “تغذية ثون”، والاحتفاء بمساهمات المتدربين من جامعة أم القرى.

ويُعدّ معرض إكسبو الحج 2025 الأكبر عالميًا في مجاله، حيث يجمع قادة الفكر وصناع التغيير من مختلف الدول الإسلامية والجهات المتخصصة لاستعراض الابتكارات والمبادرات التي تسهم في تجويد تجربة الحاج والارتقاء بخدمات المنظومة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة لتطوير قطاع الحج والعمرة وتعزيز تنافسيته عالميًا.