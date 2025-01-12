الرياضة

في دوري ” يلو”.. الطائي والباطن يتجاوزان أبها والجبيل.. وتعادل العين والفيصلي

صحيفة البلادaccess_time13 / رجب / 1446 هـ      12 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حقق فريق الطائي ثلاث نقاط ثمينة، بعد فوزه على ضيفه أبها بهدفين لهدف، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، في ختام الجولة 16 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل أهداف الطائي ليندر توامبا، وإيمانويل باندا، ولأبها أحمد عبده من ضربة جزاء، قبل طرده بالبطاقة بالحمراء المباشرة بعد العودة لتقنية الـ VAR.

بهذا الانتصار، رفع الطائي رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الرابع، وبقي أبها عند رصيده 21 نقطة بالمركز 11.

 

واستعاد فريق الباطن توازنه وعوض خسارته الماضية وانتصر على ضيفه الجبيل بهدف وحيد، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي الباطن.

سجل هدف الباطن خالد الخثلان؛ فأصبح رصيد الباطن 20 نقطة بالمركز 14، وظل الجبيل على رصيده 15 نقطة بالمركز السادس عشر.

 

 

وعلى استاد الملك سعود بالباحة، انتهت مباراة العين والفيصلي بالتعادل بهدف لكل فريق. تقدم الفيصلي أولًا عن طريق لوكاس سوزا، وأدرك أنشا فاتي التعادل للعين.

بهذه النتيجة، بات رصيد العين 15 نقطة بالمركز 16، والفيصلي 18 نقطة بالمركز 14.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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