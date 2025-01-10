28 من الجياد الفائزة بالفئة الأولى ضمن قائمة المسجلين للمشاركة في نسخة مميزة من كأس السعودية 2025

“لوريل ريفر” و”سييرا ليون” و”رومانتيك واريور” مرشحون لشرف الفوز بلقب السباق الأغلى في العالم

الرياض- محمد الجليحي

تم تسجيل 28 فائزًا بسباقات الفئة الأولى للمشاركة في نسخة هذا العام من كأس السعودية (فئة1)، والذي تبلغ قيمة جائزته 20 مليون دولار أمريكي ويستضيفه ميدان الملك عبد العزيز بالرياض يوم السبت 22 فبراير 2025.

يتصدر المجموعة الأمريكي الأصل “لوريل ريفر” بطل كأس دبي العالمي 2024 في مواجهة قد تجمعه مع الأمريكي بطل بريدرز كب كلاسيك “سيرا ليون”، علاوة على المتوج ثلاث مرات بلقب هونح كونج كب الأيرلندي الأصل “رومانتيك واريور”. كما تضم القائمة بطل كنتاكي ديربي 2024 الأمريكي “ميستيك دان”، وحامل لقب كأس السعودية العام الماضي الأمريكي أيضاً “سينور بوسكادور”، ما يرسم ملامح حدث استثنائي بكل المقاييس.

كما تشمل قائمة المسجلين للمشاركة صفوة من الجياد الأخرى من بينها بطل الديربي السعودي العام الماضي الياباني “فوريفر يونق”، ومواطنه بطل الديربي الياباني 2024 “دانون ديسايل”، بالإضافة إلى بطلة بريدرز كب فيلي اند مير سبرنت الأمريكية “سول أوف أن أنجل”، علاوة على الفائز بخمسة سباقات من الفئة الأولى في موطنه الأرجنتين “إل كوديجو”.

بجانب السباق الرئيسي، استقطب مهرجان كأس السعودية الذي يمتد يومين 1,123 مشاركاً ، من بينها 81 فائزًا بسباقات الفئة الأولى من 21 دولة في منافسات شرسة على جوائز إجمالية تبلغ 38.1 مليون دولار أمريكي على مدار يومي 21 و22 فبراير.

الجواد الياباني “وارب سبيد” الذي حل في آخر ظهور له وصيفاً في سباق ملبورن كب يتجه للمشاركة في كأس البحر الأحمر الذي تمت ترقيته حديثًا إلى الفئة الثانية، ومن المتوقع أن يدخل في منافسة على اللقب مع كل من البريطاني الأصل والتدريب “الناير” الذي حل في المركز الرابع في نسخة العام الماضي من السباق، والفائز بسباق سانت ليجر الياباني في العام 2023 “كونتينيوس”.

ومن جانب آخر يسعى بطل كأس نيوم (فئة 2) البريطاني “سبيرت دانسر” حامل شعار السير أليكس فيرغسون للدفاع عن لقبه أمام منافسين أشداء من أمثال وصيف كأس اليابان الفرنسي الأصل “شين إمبرور”، والياباني “دانون بيلوقا”، بينما يمثل الفائز باثنين من سباقات الفئة الأولى البريطاني “ميجرد تايم”، والفرنسي الأصل “الرفاع” كلًا من دولة الإمارات وأيرلندا على التوالي.

يتصدر لائحة الخيل المسجلة للمشاركة في كأس الـ 1351 للسرعة (فئة 2) الفائز العام الماضي الأيرلندي “أنّاف” والفائز بكأس موريس دي قيس 2024 الفرنسي “لازات”، بالإضافة إلى جوادين يابانيين فائزين بالفئة الأولى “تين هابي روز” و”أسكولي بيشينو”.

يتطلع الياباني “ري ميك” لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في كأس الرياض الرياض للسرعة الذي ينطلق لأول مرة بتصنيفه الجديد (فئة 2) في مواجهة قد تجمعه مع منافسين بارزين مثل الأمريكي “توز” الفائز بسباق غولدن شاهين، والأمريكي “ستريت نو شيسر” بطل بريدرز كب سبرينت.

شهد الديربي السعودي (فئة 3) العام الماضي فوز الحصان الياباني “فوريفر يونق”، وهذا العام يتصدر القائمة جواد ياباني آخر لم يخسر في السباقات هو “ميرياد لوف”، بالإضافة إلى مشاركين مثل الأمريكي “قت اواي كار” والأيرلندي “القدرة”، والأرجنتيني الفائز بالفئة الأولى في بلاده “جيوستينو”.

علاوة على الخيل المهجنة تتضمن أشواط مهرجان كأس السعودية أيضًا كأس عبية للخيل العربية الأصيلة (فئة 1)، وتضم قائمة المسجلين للمشاركة الفائز بنسخة العام 2022 الفرنسي “هادي دي كارير”، إلى جانب الجواد المثير غير المهزوم الفرنسي الأصل “إتش إم الشاهين”. كما يتضمن برنامج يوم السبت الشوط السعودي الدولي، الذي استقطب خيلاً مدربة في ثماني دول.

اليوم الأول للمهرجان (21 فبراير) يتضمن كأس المنيفة” (فئة 1) للخيل العربية الأصيلة والذي يتوقع أن يشهد مشاركات قوية من أمثال الفائز سبع مرات بالفئة الأولى الفرنسي “عابس” (فرنسا)، ومواطنه “نور الموري” الفائز أيضاً في سبع سباقات من الفئة الأولى، وكذلك الأمريكي “فيرست كلاس” الفائز بنسخة 2022، والفرنسي الأصل الفائز مؤخراً بكأس رئيس الدولة “هيروس دي لاقارد”.

البطل المحلي السعودي “عسفان الخالدية”، الفائز بكأس المنيفة 2023 قبل فوزه بلقب كأس العبية الماضي، مُدرج ضمن المسجلين للمشاركة في كلا السباقين. ونفس الأمر ينطبق على مواطنه ورفيقه في الإسطبل “تلال الخالديه” الفائز بسباق دبي كحيلة كلاسيك 2024.

ومن أبرز ملامح برنامج كأس السعودية يوم الجمعة أيضاً تحدي الخيالة الدولي بمشاركة سبعة خيالة من الذكور ومثلهم من الإناث من مختلف أنحاء العالم.

وصرح صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل: “بالنيابة عن الجميع في نادي سباقات الخيل، أود أن أتقدم بخالص الشكر للملاك والمدربين من جميع أنحاء العالم على ترشيح خيلهم للمشاركة في أشواط مهرجان كأس السعودية 2025. نحن فخورون بأن نكون الخيار الأول لمدربي صفوة الجياد القادمة من أكثر من 20 دولة من بينها مجموعة واسعة من الفائزين بالمستوى الأعلى للسباقات.”

وأضاف سموه: “سباقات الخيل تزدهر من خلال المنافسة الدولية، ونؤمن بأن كأس السعودية هو الحدث الأمثل لعرض أفضل ما في السباقات العالمية. كأس السعودية نفسه يمثل قمة موسمنا المحلي، وفي غضون سنوات قليلة فقط أصبح الكأس سباقًا عالميًا بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ومما يظهر من ملامح النسخة المقبلة من الحدث تبدو الأقوى حتى الآن.

“إن سباقات الخيل والاحتفاء بروعة وأمجاد الخيل المهجنة والأصيلة العربية تمثل جزءاً أصيلاً من مفردات التراث والثقافة السعودية، وتلعب أحداث مثل مهرجان كأس السعودية دورًا كبيرًا في إشراك المجتمع المحلي بجميع جوانب هذه الرياضة. ومن خلال الجهود الدؤوبة لتحسين المنتج من خلال رفع تصنيف السباقات وزيادة الاستثمارات، تواصل المملكة تعزيز مكانتها كوجهة عالمية لسباقات الخيل على المستويين المحلي والدولي.”

واختتم سموه قائلاً: “نتطلع إلى الترحيب بجميع المشاركين في ميدان الملك عبد العزيز الشهر المقبل في نسخة أخرى تبشر بأن تكون حدثاً لا ينسى من كأس السعودية.