الرياضة

شاهد| الرياض والخليج يتعادلان 2/2 في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time11 / رجب / 1446 هـ      10 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة فريق الرياض مع منافسه الخليج، بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن.

افتتح الخليج التسجيل أولاً عن طريق كوستاس فورتونيس عند الدقيقة 44، وتمكن الرياض من معادلة النتيجة عند الدقيقة 68 بواسطة لاعبه توزي.

وتقدم الخليج من جديد عند الدقيقة 80 عن طريق فابيو مارتينيز، قبل أن يدرك الرياض التعادل عن طريق باربيت عند الدقيقة 90+2.

بهذا التعادل؛ وصل رصيد الخليج إلى النقطة 20 محتلاً المركز الثامن، كما ارتفع رصيد الرياض إلى النقطة 22 في المركز السابع في جدول المسابقة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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