شاهد| الرياض والخليج يتعادلان 2/2 في ” روشن”

البلاد- جدة سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة فريق الرياض مع منافسه الخليج، بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن.



افتتح الخليج التسجيل أولاً عن طريق كوستاس فورتونيس عند الدقيقة 44، وتمكن الرياض من معادلة النتيجة عند الدقيقة 68 بواسطة لاعبه توزي.

وتقدم الخليج من جديد عند الدقيقة 80 عن طريق فابيو مارتينيز، قبل أن يدرك الرياض التعادل عن طريق باربيت عند الدقيقة 90+2.

بهذا التعادل؛ وصل رصيد الخليج إلى النقطة 20 محتلاً المركز الثامن، كما ارتفع رصيد الرياض إلى النقطة 22 في المركز السابع في جدول المسابقة.