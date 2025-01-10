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شاهد| الخلود يقتنص فوزًا قاتلًا من الاتفاق
الرياضة

شاهد| الخلود يقتنص فوزًا قاتلًا من الاتفاق

صحيفة البلادaccess_time11 / رجب / 1446 هـ      10 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

اقتنص فريق الخلود فوزًا مثيرًا أمام نظيره الاتفاق، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 14 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب جاكسون موليكا الهدف الأول لفريق الخلود في الدقيقة 26 من ركلة جزاء سددها بنجاح في شباك الاتفاق.

وأدرك فريق الاتفاق التعادل في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم. وعاد فريق الخلود ليتقدم مجددًا في المباراة عن طريق اللاعب ميزياني ماوليدا في الدقيقة 54. وسجل موسى ديمبيلي هدف التعادل لفريق الاتفاق في الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء.

وقبل صفارة النهاية، سجل اللاعب ميزياني ماوليدا الهدف الثالث لفريق الخلود في الدقيقة 90+9.

بتلك النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر ، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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