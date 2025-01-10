شاهد| الخلود يقتنص فوزًا قاتلًا من الاتفاق

البلاد- جدة
اقتنص فريق الخلود فوزًا مثيرًا أمام نظيره الاتفاق، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 14 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل اللاعب جاكسون موليكا الهدف الأول لفريق الخلود في الدقيقة 26 من ركلة جزاء سددها بنجاح في شباك الاتفاق.
وقبل صفارة النهاية، سجل اللاعب ميزياني ماوليدا الهدف الثالث لفريق الخلود في الدقيقة 90+9.
بتلك النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر ، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.
الخلود يحقق الفوز الثاني له مع بن زكري.. والاتفاق يصل لليوم 135 دون أن يحقق انتصار على أرضه
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️#دوري_روشن_السعودي
#الاتفاق_الخلود | #SSC pic.twitter.com/dRTzH4gX4O
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2025