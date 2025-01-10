شاهد| الخلود يقتنص فوزًا قاتلًا من الاتفاق

البلاد- جدة

اقتنص فريق الخلود فوزًا مثيرًا أمام نظيره الاتفاق، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 14 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب جاكسون موليكا الهدف الأول لفريق الخلود في الدقيقة 26 من ركلة جزاء سددها بنجاح في شباك الاتفاق.

وأدرك فريق الاتفاق التعادل في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم. وعاد فريق الخلود ليتقدم مجددًا في المباراة عن طريق اللاعب ميزياني ماوليدا في الدقيقة 54. وسجل موسى ديمبيلي هدف التعادل لفريق الاتفاق في الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء.

وقبل صفارة النهاية، سجل اللاعب ميزياني ماوليدا الهدف الثالث لفريق الخلود في الدقيقة 90+9.

بتلك النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر ، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.